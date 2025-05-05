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Новости Выборы президента в Румынии
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Премьер Румынии Чолаку уходит в отставку на фоне результатов выборов

Марчел Чолаку

Румынский премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку на фоне провальных для возглавляемой им коалиции результатов в первом туре выборов президента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на G4Media.ro.

После заседания руководства Социал-демократической партии Румынии Чолаку объявил, что вечером 5 мая подаст в отставку с должности премьер-министра.

Он добавил, что министры его партии обсудят с представителями других политсил коалиции, будут ли они оставаться временными членами правительства. О возможности выхода социал-демократов из коалиции Чолаку заявлял ранее.

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"Эта коалиция не является легитимной, поскольку ее кандидат не вышел во второй тур", - считает Чолаку.

Напомним, в Румынии завершили подсчет голосов в первом туре голосования на выборах президента. По его результатам во второй тур выходят кандидат от ультраправого "Альянса за Союз румын" Джордже Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

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выборы (24736) отставка (3157) Румыния (1093)


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Капець.Я вже мовчу про Украіну.
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05.05.2025 19:47 Ответить
Посипалась Румунія
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05.05.2025 19:49 Ответить
По ходу Придністров"я розширяється.
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05.05.2025 19:51 Ответить
в мене таке враження що в румунії кацапи запустили серіал слуга народу.
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05.05.2025 19:55 Ответить
фе, геть не хрінпіду яваш вирок.
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05.05.2025 19:58 Ответить
шо ви репетуєте чорт-симон пролітає в другому турі 100%
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05.05.2025 20:02 Ответить
Румынию ждут тяжёлые времена, но народ сам выбирает себе такую судьбу, потом будут слёзы, а

возможно и кровь, но будет поздно.
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05.05.2025 20:11 Ответить
Что то мамалыжники съехали с пути. Потянуло опять в совок. Не сладко Молдове станет если эта шваль победит на выборах. В кацапии конечно уже танцуют. Шанс победить есть у гавнюка этого. По западным сми проскакивает такая инфа и обоснованная. Надо было выборы сдвинуть дальше чуть. А то на волне влетят.
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05.05.2025 20:12 Ответить
Навіть Ф-16 зараз не стануть підіймати в повітря, коли п@р@ша ракетами шарахне?
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05.05.2025 20:21 Ответить
 
 