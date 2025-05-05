Премьер Румынии Чолаку уходит в отставку на фоне результатов выборов

Румынский премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку на фоне провальных для возглавляемой им коалиции результатов в первом туре выборов президента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на G4Media.ro.

После заседания руководства Социал-демократической партии Румынии Чолаку объявил, что вечером 5 мая подаст в отставку с должности премьер-министра.

Он добавил, что министры его партии обсудят с представителями других политсил коалиции, будут ли они оставаться временными членами правительства. О возможности выхода социал-демократов из коалиции Чолаку заявлял ранее.

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"Эта коалиция не является легитимной, поскольку ее кандидат не вышел во второй тур", - считает Чолаку.

Напомним, в Румынии завершили подсчет голосов в первом туре голосования на выборах президента. По его результатам во второй тур выходят кандидат от ультраправого "Альянса за Союз румын" Джордже Симион и независимый кандидат Никусор Дан.