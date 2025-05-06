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Новости Фридрих Мерц канцлер Германии
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Шольц временно остается канцлером Германии после торжественного прощания, - Spiegel

Шольц о поддержке Украины

Несмотря на официальную церемонию прощания с должностью, канцлер Германии Олаф Шольц останется на своей позиции как минимум до избрания нового главы правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Это произошло из-за того, что лидер ХДС Фридрих Мерц не получил необходимой поддержки в Бундестаге для избрания канцлером.

Читайте также: Мерц официально станет канцлером Германии 6 мая, - СМИ

Как сообщается, в соответствии со статьей 69 Основного закона ФРГ, действующий канцлер обязан оставаться в должности до момента, пока не будет официально назначен его преемник.

Таким образом, Шольц временно продолжит руководить федеральным правительством. Аналогичная ситуация и с министрами - они также остаются на должностях в статусе исполняющих обязанности.

Напомним, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.

Затем сообщили, что сегодня Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.

Читайте также: Германия на стороне Украины без всяких "если" и "но", - Мерц

Автор: 

выборы (24736) Германия (6982) Шольц Олаф (909)


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Може за цей час Тауруси нам дасть?
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06.05.2025 13:00 Ответить
Не пройшло і одного дня як американці обговорювали реорганізацію ЄС в слухняну собачку...
Чую, що ж жителями ЄС америка зробить те саме що ліліпутін з жителями Донбаса - розграбує та знищить до нуля.
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06.05.2025 13:00 Ответить
Нічого катастрофічного не сталось, просто тепер Мерца оберуть простою більшістю, а не 316+ голосами. Інша справа, що тепер це йому будуть безупинно закидати, щоб показати що він "слабкий канцлер".
Питання скоріше в тому, хто ж з коаліції так відкрито (точніше приховано - голосування ж таємне) зіграв фактично на стороні проросійських фашистів з AfD?
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06.05.2025 13:08 Ответить
... тут є нюанс - після обрання "простою більшістю" можуть бути оголошені нові вибори
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06.05.2025 13:10 Ответить
Навряд. В умовах нинішнього політичного становища, вкрай малоймовірно, що Штайнмаєр замість затвердження канцлера оголосить про розпуск Бундестагу.
Хоча звісно маленька ймовірність є. Але...маленька.
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06.05.2025 13:18 Ответить
 
 