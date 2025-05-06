Шольц временно остается канцлером Германии после торжественного прощания, - Spiegel
Несмотря на официальную церемонию прощания с должностью, канцлер Германии Олаф Шольц останется на своей позиции как минимум до избрания нового главы правительства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
Это произошло из-за того, что лидер ХДС Фридрих Мерц не получил необходимой поддержки в Бундестаге для избрания канцлером.
Как сообщается, в соответствии со статьей 69 Основного закона ФРГ, действующий канцлер обязан оставаться в должности до момента, пока не будет официально назначен его преемник.
Таким образом, Шольц временно продолжит руководить федеральным правительством. Аналогичная ситуация и с министрами - они также остаются на должностях в статусе исполняющих обязанности.
Напомним, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.
Затем сообщили, что сегодня Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.
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Чую, що ж жителями ЄС америка зробить те саме що ліліпутін з жителями Донбаса - розграбує та знищить до нуля.
Питання скоріше в тому, хто ж з коаліції так відкрито (точніше приховано - голосування ж таємне) зіграв фактично на стороні проросійських фашистів з AfD?
Хоча звісно маленька ймовірність є. Але...маленька.