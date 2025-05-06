Шольц временно остается канцлером Германии после торжественного прощания, - Spiegel

Несмотря на официальную церемонию прощания с должностью, канцлер Германии Олаф Шольц останется на своей позиции как минимум до избрания нового главы правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Это произошло из-за того, что лидер ХДС Фридрих Мерц не получил необходимой поддержки в Бундестаге для избрания канцлером.

Читайте также: Мерц официально станет канцлером Германии 6 мая, - СМИ

Как сообщается, в соответствии со статьей 69 Основного закона ФРГ, действующий канцлер обязан оставаться в должности до момента, пока не будет официально назначен его преемник.

Таким образом, Шольц временно продолжит руководить федеральным правительством. Аналогичная ситуация и с министрами - они также остаются на должностях в статусе исполняющих обязанности.

Напомним, сегодня Мерц в первом туре выборов канцлера ФРГ не набрал необходимого количества голосов.

Затем сообщили, что сегодня Бундестаг не будет проводить второй тур голосований за канцлера ФРГ.

Читайте также: Германия на стороне Украины без всяких "если" и "но", - Мерц