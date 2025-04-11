РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10512 посетителей онлайн
Новости Фридрих Мерц канцлер Германии
1 202 12

Мерц официально станет канцлером Германии 6 мая, - СМИ

Фридрих Мерц станет канцлером Германии 6 мая 2025 года

Лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая победила на парламентских выбора в Германии в феврале, Фридрих Мерц официально станет канцлером Германии 6 мая.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в партии и Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, 5 мая запланировано первое заседание нового Бундестага по результатам досрочных выборов 23 февраля.

Консерваторы и их партнеры из левоцентристской СДПГ согласовали эту дату, добавили источники из обоих партийных блоков.

Читайте также: В Германии согласована коалиция для формирования нового правительства, Мерц вскоре заменит Шольца

9 апреля консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) объявили о формировании правящей коалиции.

Согласно договору, ХДС получит минэкономики и МИД Германии, а СДПГ - Министерство финансов и минобороны.

Коалиция также пообещала оказывать всестороннюю помощь Украине и подтверждает долгосрочную перспективу членства Украины в НАТО.

Читайте также: Мерц о необходимости реформ в Германии: Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы

Автор: 

Германия (6949) Фридрих Мерц (63)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Може він нам Таурусів хочаб з десяток підкине щоби кремль впердолити!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:23
+1
Як раз ми почнем по кацапських НПЗ їпашити.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може він нам Таурусів хочаб з десяток підкине щоби кремль впердолити!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:23 Ответить
тауруси дальність 500 км. до кремля не дістануть.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:30 Ответить
Як раз ми почнем по кацапських НПЗ їпашити.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:23 Ответить
Ех...

А як було б прикольно, якщо б вже 9 травня танки Бундесверу пройшли б через Москву. 😁

Але не у цій реальності.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:32 Ответить
Ага, хочаб по Куйську!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:39 Ответить
На парад встигне
показать весь комментарий
11.04.2025 20:47 Ответить
Та зачекайте! Зараз АДФ підпалить Рейхстаг і понесеться
показать весь комментарий
11.04.2025 20:57 Ответить
Ну, вітаємо нового канцлера! Аби б в мерцкеля не перевзувся згодом
показать весь комментарий
11.04.2025 21:17 Ответить
еслибу дедушки не стали половьіе органьі бабушки
показать весь комментарий
12.04.2025 09:22 Ответить
ХДС, одна з улюблених партій соєвих. А отже, все буде добре.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:27 Ответить
6 травня...цікаво. Перед нами антипод Трампа, у всьому. Тут таке. Пісторіус: Мир в Україні недосяжний у найближчому майбутньому Джерело: https://censor.net/ua/n3546289 Хм, Пусторус помиляється, навіть відносно себе. Хаос трампа проти орднунг Мерц - нас чекає поворот в подіях...
показать весь комментарий
12.04.2025 00:16 Ответить
 
 