Мерц официально станет канцлером Германии 6 мая, - СМИ

Лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая победила на парламентских выбора в Германии в феврале, Фридрих Мерц официально станет канцлером Германии 6 мая.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в партии и Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, 5 мая запланировано первое заседание нового Бундестага по результатам досрочных выборов 23 февраля.

Консерваторы и их партнеры из левоцентристской СДПГ согласовали эту дату, добавили источники из обоих партийных блоков.

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9 апреля консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) объявили о формировании правящей коалиции.

Согласно договору, ХДС получит минэкономики и МИД Германии, а СДПГ - Министерство финансов и минобороны.

Коалиция также пообещала оказывать всестороннюю помощь Украине и подтверждает долгосрочную перспективу членства Украины в НАТО.

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