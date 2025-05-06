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Новини Фрідріх Мерц канцлер Німеччини
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Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби, - Spiegel

Мерц про удар по Сумах

Бундестаг Німеччини з другої спроби підтримав призначення лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим федеральним канцлером.

Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за Мерца проголосували 325 депутатів.

Голосування відбулося в другій половині дня 6 травня після провальної першої спроби вранці того ж дня. Тоді Мерцу забракло шести голосів для обрання, попри те, що коаліція ХДС/ХСС і СДПН формально має 328 депутатів. Це стало безпрецедентним випадком у новітній політичній історії Німеччини.

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Фрідріх Мерц очолює Християнсько-демократичний союз із 2022 року. Його кандидатура на посаду канцлера була підтримана після дострокових парламентських виборів, у яких ХДС/ХСС здобув перемогу.

Нагадаємо, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.

Потім повідомили, що сьогодні Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.

Зрештою, було вирішено пообіді спробувати вдруге обрати нового канцлера.

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Автор: 

вибори (6703) Німеччина (7386) Мерц Фрідріх (73)


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Топ коментарі
+29
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06.05.2025 17:40
+25
Гарна новина...
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06.05.2025 17:40
+21
От і добренько. Під×уйловики дружно пролітають разом зі стерхами на×уй.
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06.05.2025 17:43
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06.05.2025 17:39 Відповісти
Слава богу що обрали.
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06.05.2025 17:44 Відповісти
Таурус
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06.05.2025 18:25 Відповісти
В нас є свій аналог , навіть кращий по дальності- ОТРК КОРШУН ( Х555). Але клоуни проект заблокували. Могли постраждати цілі на россії. Цього кловани допустити не могли.
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06.05.2025 19:02 Відповісти
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06.05.2025 17:40 Відповісти
Таурус все ближче і ближче. До кацапії.
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06.05.2025 18:16 Відповісти
Германія це ключова країна у Европі. Не забуваємо яка і неї міць і промислова і фінансова. Вступ в ЕС - тільки з згоди і підтримки Германії може бкти. Це перемога для України! Гер Мерц - вітаємо!+
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06.05.2025 18:56 Відповісти
Гарна новина...
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06.05.2025 17:40 Відповісти
З другої спроби це спрацювало: Фрідріха Мерца Бундестаг обрав канцлером. Він отримав 325 голосів, необхідно було 316. Це перший випадок в історії Федеративної Республіки Німеччина, коли призначений канцлер зазнав невдачі на виборах до Бундестагу після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.
Перед другим туром голосування керівник парламентської групи ХДС/ХСС Єнс Шпан звернувся до відповідальності членів парламенту: «Уся Європа, можливо, навіть увесь світ, спостерігає за цим другим туром голосування».
Вибори канцлера є таємними - невідомо, хто відмовився голосувати за Мерца, і з якої партії були ці дисиденти.

Чому для проведення другого туру голосування потрібна була більшість у дві третини голосів?

Фрідріха Мерца довелося знову висунути на посаду канцлера для другого туру голосування. Після такої пропозиції регламент Бундестагу передбачає триденний період до голосування.
Однак ХДС/ХСС та СДПН не хотіли так довго чекати - швидше голосування можливе лише за наявності більшості у дві третини голосів у Бундестазі. Тому «Зелених» та «Лівих» попросили підтримати швидший другий тур голосування. Саме це вони й зробили - і таким чином нові вибори того ж дня стали можливими.
Пікантний момент: ХДС фактично виключає спільне голосування з Лівою партією; Це було вирішено на партійній конференції, але партія тепер відійшла від цього рішення.
Які могли бути причини відмови членів коаліції голосувати за Мерца?
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06.05.2025 18:00 Відповісти
Реакція політиків на провал учора

Тім Ахтермаєр, голова фракції Зелених Північного Рейну-Вест-Вест, був одним із перших політиків у Північному Рейну-Вест ...
«Тепер залежність Фрідріха Мерца від поляризації у виборчій кампанії дає про себе знати. Це явно залишило глибокі шрами. ХДС та СДПН терміново повинні об'єднатися, і Фрідріх Мерц повинен їх об'єднати», - сказав Ахтермаєр.
«Сьогодні політичні маргінали посміхаються - бо демократичний центр не здатний разом взяти на себе відповідальність», - сказав лідер земельної та парламентської групи ВДП Хеннінг Хьоне. Фрідріх Мерц увійде в історію завдяки вотуму недовіри власній справі.
Він може зрозуміти, що в коаліції вже є невдоволення Мерцем: «Коаліційна угода читається як соціал-демократична урядова програма», - сказав Хьоне. «Це не призведе до економічного повороту».
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06.05.2025 18:03 Відповісти
невже шанс для надання тауруса?
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06.05.2025 17:43 Відповісти
От і добренько. Під×уйловики дружно пролітають разом зі стерхами на×уй.
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06.05.2025 17:43 Відповісти
Ну а зараз настає час потужні промови про тауруси підкріпити реальними ракетами!
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06.05.2025 17:44 Відповісти
Точно угруповання "Альтернатива для Німеччини" намагалося зашкодити. Але Мерс пройшов. Добре.
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06.05.2025 17:44 Відповісти
Вітаю, герр Мерц!
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06.05.2025 17:45 Відповісти
Так, тепер квадратні ракети давай!
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06.05.2025 17:45 Відповісти
Вітаємо!
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06.05.2025 17:45 Відповісти
Дуже хочеться бомбить москву
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06.05.2025 17:49 Відповісти
Шо у кацапів з ******, хто в курсі ???
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06.05.2025 17:50 Відповісти
Як і останнім часом ------ перекошене!!!!
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06.05.2025 18:13 Відповісти
Хто про що, а секта "Дайте нам ______ і перемога через 2 дні", тут як тут, в коментарях.
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06.05.2025 17:53 Відповісти
2 чи не 2, а от 09.05 по кривавій площі на мацкві в'їпати таурусами було б файно
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06.05.2025 17:56 Відповісти
І що це дасть, окрім звісно світового осуду? Повно, повно військових цілей, складів з ************, виробництв зброї, заводів по виробництву вибухівки..... Але лише мрії про площу з мумією, або незаконну будівлю в Керченській протоці.
І це не кажучи, що зараз рашисти стягли ППО до москви і повно оголених "ділянок", але дрони туди чомусь не летять. Так якщо немає розуму/волі/сміливості запустити дрони по достойних цілях, які шанси що Тауруси не спалять виключно в ім'я вечірнього ролика від Потужного?
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06.05.2025 18:04 Відповісти
09.05 на кривавій площі буде не тіко мумія, а ще й військові законні цілі
сильно ***** колихнула реакція світу на його удари балістикою по мирних у Кривому Розі, Сумах, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Києві?
ото й цілий світ тіки буде радий
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06.05.2025 18:07 Відповісти
Які цілі? Т-34? Макет Армати? Ряжені з якогось кремлівського полку? Двійник путлєра?
Нічого достойного там не буде. Лише натовп дебільних цивільних рашистів, мумія і Сі Цзіньпінь з Орбаном.
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06.05.2025 18:13 Відповісти
перевірити кацапське ппо на слабо теж було б не зле
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06.05.2025 18:30 Відповісти
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06.05.2025 18:10 Відповісти
Останні три доби підмасков'є утюжать дронами
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06.05.2025 18:10 Відповісти
Мене мало хвилює підмосков'я та тамтешні вікна, я бажаю кадрів палаючого ВПК північної гондурасії.
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06.05.2025 18:14 Відповісти
як раз у підмосковї і сконцентрована більшість науково-технологічного потенціалу кацапського ВПК. І якшо вони зняли звідти ППО, то буде самий час завдати удару по Дубно, Раменському, Балашихі,, Дзержинському, Коломні, Корольову, Фрязіно, Рєутово, Сєргієвому Посаду і далі по списку. Саме у тих глубєнях ховаються їх військові НДІ, виробники УМПК, військової оптики, електроніки тощо.
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06.05.2025 19:28 Відповісти
а від ЗСУ заяв ніц - може самі кацапи?
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06.05.2025 18:15 Відповісти
Може
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06.05.2025 18:27 Відповісти
Тааі да , у німців Німеччині є розум ...❤️🇩🇪
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06.05.2025 17:58 Відповісти
це неподобство! а хто гроші ***** поверне? мабуть відпрацюють дідами на палях
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06.05.2025 18:00 Відповісти
най ***** залізобетонно доведе, шо давав гроші та вкаже кому, коли саме, скільки та за шо
ось тоді й буде розмова
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06.05.2025 18:03 Відповісти
пассани вже поїхали на шпілі дивиться... так що або діди, або гроші з відсотками
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06.05.2025 18:15 Відповісти
шпілі шпілями, а от списочок від ***** не завадив би, ще й з підписами
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06.05.2025 18:27 Відповісти
коаліція 328 чоловік, в першому турі проголосувало 310, ось і списочок, хоча може й не повний...
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06.05.2025 18:40 Відповісти
Анналену Бербок залиши на посаді ,це Наша жінка
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06.05.2025 18:04 Відповісти
Це ні практично, ні теоретично не можливо, вона ж єдина притомна від партії зелених.
Подякуємо фрау Бербок за мужність приїхати ще в 2022 р. до Бучи і послідовну непохітну підтримку України.
Зелені натоміть різко критикують хдс/хсс і поза коаліцією.
Важко будуть проходити голосування за закони, адже перевага у коаліції мінімальна і потребує, щоб усі голосували хором. Але, перше голосування за кандидатуру бундесканцлера показало, що не всі депутати від хдс/хсс і соцдемократів готові співати в унісон зі своїми керманичами.
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06.05.2025 19:21 Відповісти
Добре рішення, для безпеки Німеччини!!
Бо уся, ота свора, агентів штазі та фсбшних, московських дуполизів-заробітчан, гадила у ФРН, як по команді!!
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06.05.2025 18:08 Відповісти
На решті!!! Тепер чекаємо від нього Таураси!!!
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06.05.2025 18:09 Відповісти
на парад в москву
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06.05.2025 18:15 Відповісти
🔥На москву летить табун БпЛА - на околицях вже чують вибухи. Місцеві залишились без звʼязку, - росЗМІ https://t.me/c/1198589840/114405 Відео
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06.05.2025 18:17 Відповісти
то не муха то самольотік з бомбачкою
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06.05.2025 18:34 Відповісти
це проба до 9 травня
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06.05.2025 18:36 Відповісти
Das ist sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Merz und das deutsche Volk. Wir warten auf Raketen, Geparden, Leoparden und so weiter.
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06.05.2025 19:11 Відповісти
поцифісти не додали голосів у першій спробі.
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06.05.2025 19:13 Відповісти
Уррааааа!!! Може і адн-пуйлососів прижучить якось, бо знахабніли зовсім, рускій мір їм подайте в Німеччину!
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06.05.2025 19:29 Відповісти
Вітаємо!
Німеччина нам дуже допомогає. Якщо ще створим союз військовий, економічний то це буде реальна сила в Європі.
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06.05.2025 19:51 Відповісти
 
 