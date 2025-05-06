Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби, - Spiegel

Бундестаг Німеччини з другої спроби підтримав призначення лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим федеральним канцлером.

Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за Мерца проголосували 325 депутатів.

Голосування відбулося в другій половині дня 6 травня після провальної першої спроби вранці того ж дня. Тоді Мерцу забракло шести голосів для обрання, попри те, що коаліція ХДС/ХСС і СДПН формально має 328 депутатів. Це стало безпрецедентним випадком у новітній політичній історії Німеччини.

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Фрідріх Мерц очолює Християнсько-демократичний союз із 2022 року. Його кандидатура на посаду канцлера була підтримана після дострокових парламентських виборів, у яких ХДС/ХСС здобув перемогу.

Нагадаємо, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.

Потім повідомили, що сьогодні Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.

Зрештою, було вирішено пообіді спробувати вдруге обрати нового канцлера.

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