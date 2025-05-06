Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби, - Spiegel
Бундестаг Німеччини з другої спроби підтримав призначення лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим федеральним канцлером.
Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за Мерца проголосували 325 депутатів.
Голосування відбулося в другій половині дня 6 травня після провальної першої спроби вранці того ж дня. Тоді Мерцу забракло шести голосів для обрання, попри те, що коаліція ХДС/ХСС і СДПН формально має 328 депутатів. Це стало безпрецедентним випадком у новітній політичній історії Німеччини.
Фрідріх Мерц очолює Християнсько-демократичний союз із 2022 року. Його кандидатура на посаду канцлера була підтримана після дострокових парламентських виборів, у яких ХДС/ХСС здобув перемогу.
Нагадаємо, сьогодні Мерц у першому турі виборів канцлера ФРН не набрав необхідної кількості голосів.
Потім повідомили, що сьогодні Бундестаг не проводитиме другий тур голосувань за канцлера ФРН.
Зрештою, було вирішено пообіді спробувати вдруге обрати нового канцлера.
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Перед другим туром голосування керівник парламентської групи ХДС/ХСС Єнс Шпан звернувся до відповідальності членів парламенту: «Уся Європа, можливо, навіть увесь світ, спостерігає за цим другим туром голосування».
Вибори канцлера є таємними - невідомо, хто відмовився голосувати за Мерца, і з якої партії були ці дисиденти.
Чому для проведення другого туру голосування потрібна була більшість у дві третини голосів?
Фрідріха Мерца довелося знову висунути на посаду канцлера для другого туру голосування. Після такої пропозиції регламент Бундестагу передбачає триденний період до голосування.
Однак ХДС/ХСС та СДПН не хотіли так довго чекати - швидше голосування можливе лише за наявності більшості у дві третини голосів у Бундестазі. Тому «Зелених» та «Лівих» попросили підтримати швидший другий тур голосування. Саме це вони й зробили - і таким чином нові вибори того ж дня стали можливими.
Пікантний момент: ХДС фактично виключає спільне голосування з Лівою партією; Це було вирішено на партійній конференції, але партія тепер відійшла від цього рішення.
Які могли бути причини відмови членів коаліції голосувати за Мерца?
Тім Ахтермаєр, голова фракції Зелених Північного Рейну-Вест-Вест, був одним із перших політиків у Північному Рейну-Вест ...
«Тепер залежність Фрідріха Мерца від поляризації у виборчій кампанії дає про себе знати. Це явно залишило глибокі шрами. ХДС та СДПН терміново повинні об'єднатися, і Фрідріх Мерц повинен їх об'єднати», - сказав Ахтермаєр.
«Сьогодні політичні маргінали посміхаються - бо демократичний центр не здатний разом взяти на себе відповідальність», - сказав лідер земельної та парламентської групи ВДП Хеннінг Хьоне. Фрідріх Мерц увійде в історію завдяки вотуму недовіри власній справі.
Він може зрозуміти, що в коаліції вже є невдоволення Мерцем: «Коаліційна угода читається як соціал-демократична урядова програма», - сказав Хьоне. «Це не призведе до економічного повороту».
І це не кажучи, що зараз рашисти стягли ППО до москви і повно оголених "ділянок", але дрони туди чомусь не летять. Так якщо немає розуму/волі/сміливості запустити дрони по достойних цілях, які шанси що Тауруси не спалять виключно в ім'я вечірнього ролика від Потужного?
сильно ***** колихнула реакція світу на його удари балістикою по мирних у Кривому Розі, Сумах, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Києві?
ото й цілий світ тіки буде радий
Нічого достойного там не буде. Лише натовп дебільних цивільних рашистів, мумія і Сі Цзіньпінь з Орбаном.
ось тоді й буде розмова
Подякуємо фрау Бербок за мужність приїхати ще в 2022 р. до Бучи і послідовну непохітну підтримку України.
Зелені натоміть різко критикують хдс/хсс і поза коаліцією.
Важко будуть проходити голосування за закони, адже перевага у коаліції мінімальна і потребує, щоб усі голосували хором. Але, перше голосування за кандидатуру бундесканцлера показало, що не всі депутати від хдс/хсс і соцдемократів готові співати в унісон зі своїми керманичами.
Бо уся, ота свора, агентів штазі та фсбшних, московських дуполизів-заробітчан, гадила у ФРН, як по команді!!
Німеччина нам дуже допомогає. Якщо ще створим союз військовий, економічний то це буде реальна сила в Європі.