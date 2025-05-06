У Німеччині сформовано уряд канцлера Мерца

6 травня у Німеччині сформовано новий уряд, яким буде керувати канцлер Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністерства очолили такі політики:

Віце-канцлер і міністр фінансів – Ларс Клінгбейль (СДПН);

Міністр економіки – Катріна Райхе (ХДС);

Міністр закордонних справ – Йоганн Вадефул (ХДС);

Міністр оборони – Борис Пісторіус (СДПН);

Міністр внутрішніх справ – Александр Добріндт (ХСС);

Міністр праці – Бербель Бас (СДПН);

Міністр транспорту – Патрік Шнідер (ХДС);

Міністр охорони здоров'я – Ніна Варкен (ХДС);

Міністр будівництва – Верена Хубертц (СДПН);

Міністр науки – Дороті Бер (ХСС);

Міністр освіти та у справах сім'ї – Карін Прін (ХДС);

Міністр цифрових технологій та модернізації держави – Карстен Вільдбергер;

Міністр сільського господарства – Алоїс Райнер (ХСС);

Міністр юстиції – Штефані Хубіг (СДПН);

Міністр навколишнього середовища – Карстен Шнайдер (СДПН);

Міністр з питань допомоги у цілях розвитку – Рем Алабалі-Радован (СДПН);

Федеральний міністр з особливих справ – Торстен Фрай (ХДС).

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Одну з найважливіших для України посад з точки зору військової допомоги зберіг Борис Пісторіус. Він залишився міністром оборони.

Посаду міністра закордонних справ Німеччини обійняв Йоганн Вадефул (замінить на посаді Анналену Бербок). Новий очільник німецького МЗС говорив з українським колегою Андрієм Сибігою наприкінці квітня. Він пообіцяв, що новий уряд Німеччини збереже і посилить підтримку України.