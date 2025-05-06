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Новини Новий уряд Німеччини
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У Німеччині сформовано уряд канцлера Мерца

уряд Мерца

6 травня у Німеччині сформовано новий уряд, яким буде керувати канцлер Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністерства очолили такі політики:

  • Віце-канцлер і міністр фінансів – Ларс Клінгбейль (СДПН);
  • Міністр економіки – Катріна Райхе (ХДС);
  • Міністр закордонних справ – Йоганн Вадефул (ХДС);
  • Міністр оборони – Борис Пісторіус (СДПН);
  • Міністр внутрішніх справ – Александр Добріндт (ХСС);
  • Міністр праці – Бербель Бас (СДПН);
  • Міністр транспорту – Патрік Шнідер (ХДС);
  • Міністр охорони здоров'я – Ніна Варкен (ХДС);
  • Міністр будівництва – Верена Хубертц (СДПН);
  • Міністр науки – Дороті Бер (ХСС);
  • Міністр освіти та у справах сім'ї – Карін Прін (ХДС);
  • Міністр цифрових технологій та модернізації держави – Карстен Вільдбергер;
  • Міністр сільського господарства – Алоїс Райнер (ХСС);
  • Міністр юстиції – Штефані Хубіг (СДПН);
  • Міністр навколишнього середовища – Карстен Шнайдер (СДПН);
  • Міністр з питань допомоги у цілях розвитку – Рем Алабалі-Радован (СДПН);
  • Федеральний міністр з особливих справ – Торстен Фрай (ХДС).

Також читайте: Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби, - Spiegel

Одну з найважливіших для України посад з точки зору військової допомоги зберіг Борис Пісторіус. Він залишився міністром оборони.

Посаду міністра закордонних справ Німеччини обійняв Йоганн Вадефул (замінить на посаді Анналену Бербок). Новий очільник німецького МЗС говорив з українським колегою Андрієм Сибігою наприкінці квітня. Він пообіцяв, що новий уряд Німеччини збереже і посилить підтримку України.

Автор: 

Німеччина (7386) Пісторіус Борис (258) Мерц Фрідріх (76)


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ВІтаємо дружню нам Німеччину!
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06.05.2025 23:55 Відповісти
Пісторіус на місці - знову питання про Тауруси не на часі.....
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06.05.2025 23:57 Відповісти
Зер гуд! Німеччина наразі - наш головний воєнний і фінансовий спонсор. Стабільність її політичної системи - гарантія стійкості і ЄС, і України.
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07.05.2025 00:11 Відповісти
Тобто першого разу сачконули свої? не дали голоси .
Міністр цифрових технологій та модернізації держави - Карстен Вільдбергер;Джерело: чи оцього безпартійного погодили з лівими?
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07.05.2025 01:16 Відповісти
Herz Merz, mein Herz Merz, was soll das geben?
Was bedränget dich so sehr?
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07.05.2025 01:17 Відповісти
 
 