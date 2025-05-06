У Німеччині сформовано уряд канцлера Мерца
6 травня у Німеччині сформовано новий уряд, яким буде керувати канцлер Фрідріх Мерц.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Міністерства очолили такі політики:
- Віце-канцлер і міністр фінансів – Ларс Клінгбейль (СДПН);
- Міністр економіки – Катріна Райхе (ХДС);
- Міністр закордонних справ – Йоганн Вадефул (ХДС);
- Міністр оборони – Борис Пісторіус (СДПН);
- Міністр внутрішніх справ – Александр Добріндт (ХСС);
- Міністр праці – Бербель Бас (СДПН);
- Міністр транспорту – Патрік Шнідер (ХДС);
- Міністр охорони здоров'я – Ніна Варкен (ХДС);
- Міністр будівництва – Верена Хубертц (СДПН);
- Міністр науки – Дороті Бер (ХСС);
- Міністр освіти та у справах сім'ї – Карін Прін (ХДС);
- Міністр цифрових технологій та модернізації держави – Карстен Вільдбергер;
- Міністр сільського господарства – Алоїс Райнер (ХСС);
- Міністр юстиції – Штефані Хубіг (СДПН);
- Міністр навколишнього середовища – Карстен Шнайдер (СДПН);
- Міністр з питань допомоги у цілях розвитку – Рем Алабалі-Радован (СДПН);
- Федеральний міністр з особливих справ – Торстен Фрай (ХДС).
Одну з найважливіших для України посад з точки зору військової допомоги зберіг Борис Пісторіус. Він залишився міністром оборони.
Посаду міністра закордонних справ Німеччини обійняв Йоганн Вадефул (замінить на посаді Анналену Бербок). Новий очільник німецького МЗС говорив з українським колегою Андрієм Сибігою наприкінці квітня. Він пообіцяв, що новий уряд Німеччини збереже і посилить підтримку України.
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Міністр цифрових технологій та модернізації держави - Карстен Вільдбергер;Джерело: чи оцього безпартійного погодили з лівими?
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