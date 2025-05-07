Мерц: Європа не зможе замінити підтримку США Україні. Необхідна їхня подальша участь

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Європа не в змозі повністю замінити військово-політичну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Про це він заявив після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц підкреслив, що для досягнення миру та укладення угоди з наданням Україні безпекових гарантій необхідна участь США. Він додав, що європейські країни, включаючи Німеччину, Францію, Велику Британію та інші члени ЄС, готові внести свій вклад, однак без Америки це буде недостатньо.

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"Ми переконані, що війна не може бути завершена без продовження політичної і військової ангажованості США. Європейці не зможуть її повністю замістити", - зазначив глава уряду.

Мерц заявив, що планує донести це послання до адміністрації Дональда Трампа, закликавши США зберегти відповідальність у межах НАТО та підтримку України. Він також підкреслив важливість американської "ядерної парасольки" для безпеки Європи, водночас закликаючи до обговорення її можливого розширення за участю Франції та Великої Британії у форматі "3+3".

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