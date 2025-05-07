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Новини Підтримка України
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Мерц: Європа не зможе замінити підтримку США Україні. Необхідна їхня подальша участь

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Європа не в змозі повністю замінити військово-політичну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Про це він заявив після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц підкреслив, що для досягнення миру та укладення угоди з наданням Україні безпекових гарантій необхідна участь США. Він додав, що європейські країни, включаючи Німеччину, Францію, Велику Британію та інші члени ЄС, готові внести свій вклад, однак без Америки це буде недостатньо.

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"Ми переконані, що війна не може бути завершена без продовження політичної і військової ангажованості США. Європейці не зможуть її повністю замістити", - зазначив глава уряду.

Мерц заявив, що планує донести це послання до адміністрації Дональда Трампа, закликавши США зберегти відповідальність у межах НАТО та підтримку України. Він також підкреслив важливість американської "ядерної парасольки" для безпеки Європи, водночас закликаючи до обговорення її можливого розширення за участю Франції та Великої Британії у форматі "3+3".

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Автор: 

США (23065) підтримка (611) Мерц Фрідріх (76)


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Топ коментарі
+2
Трамп воює на боцi х-ла, Мерц.
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07.05.2025 17:00
+2
Колись ви ледь-ледь не надерли дупу цілому СРСР, не те що обгризеній нині раші!
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07.05.2025 17:00
+1
Мерц воює на боцi х-ла...
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07.05.2025 17:36
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Трамп воює на боцi х-ла, Мерц.
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07.05.2025 17:00 Відповісти
Мерц воює на боцi х-ла...
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07.05.2025 17:36 Відповісти
Колись ви ледь-ледь не надерли дупу цілому СРСР, не те що обгризеній нині раші!
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07.05.2025 17:00 Відповісти
Отож, що "ледь-ледь".
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07.05.2025 17:30 Відповісти
лизали дупу цілому СРСР???...
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07.05.2025 17:38 Відповісти
ну якщо не може замінити то хай готує сраки
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07.05.2025 17:06 Відповісти
один гарант напав, а другий не хоче допомогати....а той папір і до туалету не годиться...
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07.05.2025 17:08 Відповісти
США не хочуть і кивають на Європу. Європа не хоче і киває на США. Але з Україною всі разом до кінця. "Уходя гасите свет"
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07.05.2025 17:11 Відповісти
Європейці себе недооцінюють чи зневажають? Треба зібратись, а не рюмсати про свою неспроможність. Роки йдуть, тисячі днів війни, а спроможностей все нема та нема... Якась логіка жертв, які залежать критично від Америкі та безсилі перед путлером. Їм недостатньо буде і десяти років фори. Ганьба.
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07.05.2025 17:17 Відповісти
Німеччина просто хоче запустити «Північний потік-2» і повернутися до ділових стосунків з Москвою (невже це так важко зрозуміти?).
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07.05.2025 17:49 Відповісти
"Європа не хоче замінити підтримку США Україні" Мерц. Так буде правильніше.
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07.05.2025 18:20 Відповісти
Європі пора зрозуміти що за трампона у неї нема Америки
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07.05.2025 18:52 Відповісти
 
 