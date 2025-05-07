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Новости Поддержка Украине
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Мерц: Европа не сможет заменить поддержку США Украине. Необходимо их дальнейшее участие

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Европа не в состоянии полностью заменить военно-политическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Об этом он заявил после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мерц подчеркнул, что для достижения мира и заключения соглашения с предоставлением Украине гарантий безопасности необходимо участие США. Он добавил, что европейские страны, включая Германию, Францию, Великобританию и другие члены ЕС, готовы внести свой вклад, однако без Америки это будет недостаточно.

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"Мы убеждены, что война не может быть завершена без продолжения политической и военной ангажированности США. Европейцы не смогут ее полностью заместить", - отметил глава правительства.

Мерц заявил, что планирует донести это послание до администрации Дональда Трампа, призвав США сохранить ответственность в рамках НАТО и поддержку Украины. Он также подчеркнул важность американского "ядерного зонтика" для безопасности Европы, одновременно призывая к обсуждению его возможного расширения с участием Франции и Великобритании в формате "3+3".

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Автор: 

США (26860) поддержка (683) Фридрих Мерц (75)


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Топ комментарии
+3
Трамп воює на боцi х-ла, Мерц.
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07.05.2025 17:00
+2
Колись ви ледь-ледь не надерли дупу цілому СРСР, не те що обгризеній нині раші!
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07.05.2025 17:00
+2
США не хочуть і кивають на Європу. Європа не хоче і киває на США. Але з Україною всі разом до кінця. "Уходя гасите свет"
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07.05.2025 17:11
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Трамп воює на боцi х-ла, Мерц.
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07.05.2025 17:00 Ответить
Мерц воює на боцi х-ла...
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07.05.2025 17:36 Ответить
Колись ви ледь-ледь не надерли дупу цілому СРСР, не те що обгризеній нині раші!
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07.05.2025 17:00 Ответить
Отож, що "ледь-ледь".
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07.05.2025 17:30 Ответить
лизали дупу цілому СРСР???...
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07.05.2025 17:38 Ответить
ну якщо не може замінити то хай готує сраки
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07.05.2025 17:06 Ответить
один гарант напав, а другий не хоче допомогати....а той папір і до туалету не годиться...
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07.05.2025 17:08 Ответить
США не хочуть і кивають на Європу. Європа не хоче і киває на США. Але з Україною всі разом до кінця. "Уходя гасите свет"
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07.05.2025 17:11 Ответить
Європейці себе недооцінюють чи зневажають? Треба зібратись, а не рюмсати про свою неспроможність. Роки йдуть, тисячі днів війни, а спроможностей все нема та нема... Якась логіка жертв, які залежать критично від Америкі та безсилі перед путлером. Їм недостатньо буде і десяти років фори. Ганьба.
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07.05.2025 17:17 Ответить
Німеччина просто хоче запустити «Північний потік-2» і повернутися до ділових стосунків з Москвою (невже це так важко зрозуміти?).
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07.05.2025 17:49 Ответить
"Європа не хоче замінити підтримку США Україні" Мерц. Так буде правильніше.
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07.05.2025 18:20 Ответить
Європі пора зрозуміти що за трампона у неї нема Америки
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07.05.2025 18:52 Ответить
 
 