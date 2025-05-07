Мерц: Европа не сможет заменить поддержку США Украине. Необходимо их дальнейшее участие

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Европа не в состоянии полностью заменить военно-политическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Об этом он заявил после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мерц подчеркнул, что для достижения мира и заключения соглашения с предоставлением Украине гарантий безопасности необходимо участие США. Он добавил, что европейские страны, включая Германию, Францию, Великобританию и другие члены ЕС, готовы внести свой вклад, однако без Америки это будет недостаточно.

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"Мы убеждены, что война не может быть завершена без продолжения политической и военной ангажированности США. Европейцы не смогут ее полностью заместить", - отметил глава правительства.

Мерц заявил, что планирует донести это послание до администрации Дональда Трампа, призвав США сохранить ответственность в рамках НАТО и поддержку Украины. Он также подчеркнул важность американского "ядерного зонтика" для безопасности Европы, одновременно призывая к обсуждению его возможного расширения с участием Франции и Великобритании в формате "3+3".

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