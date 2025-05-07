Украине нужно давать необходимое оружие, но делать это тихо, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо сохранять "стратегическую неопределенность" и не рассказывать вслух, сколько именно и какого вооружения предоставляет та или иная страна для Украины.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Париже, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я желаю, чтобы наша страна действовала в тесной координации со всеми союзниками, которые поддерживают Украину - чтобы мы делали это столько, сколько нужно, прозрачно между собой и с украинцами. Чтобы мы удовлетворяли их потребности, но говорили об этом как можно меньше. Потому что эта неоднозначность - это защита для самих украинцев",- сказал лидер Франции.

Он также одобрительно высказался о позиции Мерца не говорить вслух относительно возможного разрешения на поставку Украине ракет Taurus.

Читайте также: Мерц планирует посетить Украину в ближайшие недели

"Именно канцлер должен принимать решения для своей страны - сознательно и суверенно. Но я поддерживаю его стремление восстановить стратегическую неопределенность в этом контексте, потому что было бы бессмысленно каждый раз на пресс-конференциях озвучивать категории вооружения, даты поставок и модели",- сказал Макрон.

Напомним, что 7 мая канцлер Германии Фридрих Мерц совершил первый зарубежный визит на этом посту: он прибыл во Францию.

Читайте также: Макрон о 30-дневном перемирии в Украине: Европа ожидает ответа