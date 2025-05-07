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Украине нужно давать необходимое оружие, но делать это тихо, - Макрон

Эммануэль Макрон о поставках оружия Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо сохранять "стратегическую неопределенность" и не рассказывать вслух, сколько именно и какого вооружения предоставляет та или иная страна для Украины.

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Париже, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я желаю, чтобы наша страна действовала в тесной координации со всеми союзниками, которые поддерживают Украину - чтобы мы делали это столько, сколько нужно, прозрачно между собой и с украинцами. Чтобы мы удовлетворяли их потребности, но говорили об этом как можно меньше. Потому что эта неоднозначность - это защита для самих украинцев",- сказал лидер Франции.

Он также одобрительно высказался о позиции Мерца не говорить вслух относительно возможного разрешения на поставку Украине ракет Taurus.

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"Именно канцлер должен принимать решения для своей страны - сознательно и суверенно. Но я поддерживаю его стремление восстановить стратегическую неопределенность в этом контексте, потому что было бы бессмысленно каждый раз на пресс-конференциях озвучивать категории вооружения, даты поставок и модели",- сказал Макрон.

Напомним, что 7 мая канцлер Германии Фридрих Мерц совершил первый зарубежный визит на этом посту: он прибыл во Францию.

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Автор: 

помощь (7822) Франция (3524) Макрон Эмманюэль (1313) Фридрих Мерц (75)


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Топ комментарии
+13
дуже мудро
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07.05.2025 16:55
+5
а у вас вийде??бо ви ще не поставили а вже триста разів похвалилися і стільки ж пообіцяли поставити знову
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07.05.2025 16:55
+3
ЗЕ озвучує навіть наміри надати зброю,його ж заслуга,все для рейтингу.Ніхто крім нього не працює
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07.05.2025 16:57
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Правила форума Совет форумчан
дуже мудро
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07.05.2025 16:55 Ответить
ЗЕ озвучує навіть наміри надати зброю,його ж заслуга,все для рейтингу.Ніхто крім нього не працює
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07.05.2025 16:57 Ответить
Реєстрація: 11.02.2025
Кацабот косит під людину, яка критично ставиться до влади.
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07.05.2025 17:20 Ответить
У тебе розуму тільки реєстацію дивитись .Можливо попередній акк забанений??Яка ТП народжує таких,як ти?Типовий ЗЕ-дебіл
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07.05.2025 17:34 Ответить
В останніх числах січня і в лютому на форумі зареєструвалася величезна кількість кацаботів, - якраз із початком нової пропагандистської кампанії кацапської наволочі. Виродки.
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07.05.2025 17:40 Ответить
з 2022р наплив ботів на цензорі.Твій акк 2023р.Чи оповський бот ?
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07.05.2025 17:43 Ответить
Пішов геть зі своєю дегенеративною демагогією, шваль кацапська.
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07.05.2025 17:46 Ответить
зрозуміло-ти дебіл
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07.05.2025 17:47 Ответить
я думаю,що ти дебіл
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07.05.2025 17:44 Ответить
Дебіл це твій алкаш батько, у якого народилася така нікчема.
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07.05.2025 17:50 Ответить
Якщо батьки пішли,то 100% тупий дебіл .Рівень інтелекту-початкова школа
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07.05.2025 17:52 Ответить
Шваль про інтелект розмірковує, лол.
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07.05.2025 17:55 Ответить
Свіжий акк,значить кацап.Логіка тупої наглуго людини.Анектот є на цю тему .
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07.05.2025 17:40 Ответить
а у вас вийде??бо ви ще не поставили а вже триста разів похвалилися і стільки ж пообіцяли поставити знову
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07.05.2025 16:55 Ответить
Ти щось перепутав .Я дізнаюсь впершу чергу від гундосого.
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07.05.2025 16:58 Ответить
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07.05.2025 16:57 Ответить
золоті слова, я пропоную ще тихо випробовувати у нас нові зразки зброї, й кацапам нічого не будемо розказувати...
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07.05.2025 16:59 Ответить
Кому пропонуєш,зеленим зрадникам?Кацапольоти збили,Буданов доповів відразу чим і як.
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07.05.2025 17:01 Ответить
Єрмак напряму батянє зливає все .
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07.05.2025 17:04 Ответить
О, хоч до когось дійшло !
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07.05.2025 17:04 Ответить
Починайте сточувати і стирати всі написи та номери зовні і всередині таурусів і не тільки. А ще добре вивчить слово "Vojentorg" - це місце, у якому можна купити все - від арбалета до "космічної зірки смерті".
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07.05.2025 17:08 Ответить
Не поспішайте, ще з миротворцями й коаліцією охочих не закінчили.
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07.05.2025 17:13 Ответить
Тихіше їдиш,далі будеш!
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07.05.2025 17:35 Ответить
лягушатник ПОУМНЕЛ на четвертый год войны !!! все думали ,что это шоу в центре европы (((( , вы даже не представляете ,что с вами сделает путин ???!!!((( собор это была прелюдия !!!((( его надо было гасить еще за Грузию !!!(((
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07.05.2025 17:38 Ответить
це правильно.
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07.05.2025 18:06 Ответить
Так, треба перестати чесати язиком про свою "підтримку" і почати мовчки діяти, бажано ще й несподівано для рф та її союзників
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07.05.2025 18:16 Ответить
дивно, військові таємниці треба тримати в таємниці. хто б міг подумати?!
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07.05.2025 18:31 Ответить
Інформація про наміри (плани) постачання або надання Україні партнерами військового обладнання, а також про всі повʼязані з цим логістичні операції, про організаторів, виконавців, задіяні підприємства та організації повинна бути засекречена, забезпечена котррозвідувальним прикриттям, доступ до неї обмежений. Для допуску до роботи із згаданою вище інформацією цивільні громадяни України та військовослужбовці повинні мати відповідну форму допуску.
Захист вказаної інформації мабуть слід вести за співробітництвом із спеціальними службами країн партнерів.
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07.05.2025 18:58 Ответить
Та не переймайся! Наші самі розпотякають))) якщо не бовдур) то якась говоряча голова) чи козир сам зателефонує ))))
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07.05.2025 19:01 Ответить
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07.05.2025 19:07 Ответить
 
 