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Україні треба давати необхідну зброю, але робити це тихо, - Макрон

Еманнюель Макрон про постачання зброї Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що необхідно зберігати "стратегічну невизначеність" і не розповідати вголос, скільки саме та якого озброєння надає та чи інша країна для України.

Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем у Парижі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я бажаю, щоб наша країна діяла у тісній координації з усіма союзниками, які підтримують Україну - щоб ми робили це стільки, скільки потрібно, прозоро між собою і з українцями. Щоб ми задовольняли їхні потреби, але говорили про це якомога менше. Тому що ця неоднозначність - це захист для самих українців",- сказав лідер Франції.

Він також схвально висловився щодо позиції Мерца не говорити вголос щодо можливого дозволу на поставку Україні ракет Taurus.

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"Саме канцлер має ухвалювати рішення для своєї країни - свідомо й суверенно. Але я підтримую його прагнення відновити стратегічну невизначеність у цьому контексті, тому що було б безглуздо щоразу на пресконференціях озвучувати категорії озброєння, дати поставок і моделі",- сказав Макрон.

Нагадаємо, що 7 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший закордонний візит на цій посаді: він прибув до Франції.

Читайте також: Макрон про 30-денне перемир’я в Україні: Європа очікує на відповідь

Автор: 

допомога (8375) Франція (3080) Макрон Емманюель (1467) Мерц Фрідріх (76)


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Топ коментарі
+12
дуже мудро
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07.05.2025 16:55
+4
а у вас вийде??бо ви ще не поставили а вже триста разів похвалилися і стільки ж пообіцяли поставити знову
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07.05.2025 16:55
+3
ЗЕ озвучує навіть наміри надати зброю,його ж заслуга,все для рейтингу.Ніхто крім нього не працює
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07.05.2025 16:57
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дуже мудро
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07.05.2025 16:55 Відповісти
ЗЕ озвучує навіть наміри надати зброю,його ж заслуга,все для рейтингу.Ніхто крім нього не працює
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07.05.2025 16:57 Відповісти
Реєстрація: 11.02.2025
Кацабот косит під людину, яка критично ставиться до влади.
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07.05.2025 17:20 Відповісти
У тебе розуму тільки реєстацію дивитись .Можливо попередній акк забанений??Яка ТП народжує таких,як ти?Типовий ЗЕ-дебіл
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07.05.2025 17:34 Відповісти
В останніх числах січня і в лютому на форумі зареєструвалася величезна кількість кацаботів, - якраз із початком нової пропагандистської кампанії кацапської наволочі. Виродки.
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07.05.2025 17:40 Відповісти
з 2022р наплив ботів на цензорі.Твій акк 2023р.Чи оповський бот ?
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07.05.2025 17:43 Відповісти
Пішов геть зі своєю дегенеративною демагогією, шваль кацапська.
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07.05.2025 17:46 Відповісти
зрозуміло-ти дебіл
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07.05.2025 17:47 Відповісти
я думаю,що ти дебіл
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07.05.2025 17:44 Відповісти
Дебіл це твій алкаш батько, у якого народилася така нікчема.
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07.05.2025 17:50 Відповісти
Якщо батьки пішли,то 100% тупий дебіл .Рівень інтелекту-початкова школа
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07.05.2025 17:52 Відповісти
Шваль про інтелект розмірковує, лол.
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07.05.2025 17:55 Відповісти
Свіжий акк,значить кацап.Логіка тупої наглуго людини.Анектот є на цю тему .
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07.05.2025 17:40 Відповісти
а у вас вийде??бо ви ще не поставили а вже триста разів похвалилися і стільки ж пообіцяли поставити знову
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07.05.2025 16:55 Відповісти
Ти щось перепутав .Я дізнаюсь впершу чергу від гундосого.
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07.05.2025 16:58 Відповісти
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07.05.2025 16:57 Відповісти
золоті слова, я пропоную ще тихо випробовувати у нас нові зразки зброї, й кацапам нічого не будемо розказувати...
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07.05.2025 16:59 Відповісти
Кому пропонуєш,зеленим зрадникам?Кацапольоти збили,Буданов доповів відразу чим і як.
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07.05.2025 17:01 Відповісти
Єрмак напряму батянє зливає все .
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07.05.2025 17:04 Відповісти
О, хоч до когось дійшло !
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07.05.2025 17:04 Відповісти
Починайте сточувати і стирати всі написи та номери зовні і всередині таурусів і не тільки. А ще добре вивчить слово "Vojentorg" - це місце, у якому можна купити все - від арбалета до "космічної зірки смерті".
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07.05.2025 17:08 Відповісти
Не поспішайте, ще з миротворцями й коаліцією охочих не закінчили.
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07.05.2025 17:13 Відповісти
Тихіше їдиш,далі будеш!
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07.05.2025 17:35 Відповісти
лягушатник ПОУМНЕЛ на четвертый год войны !!! все думали ,что это шоу в центре европы (((( , вы даже не представляете ,что с вами сделает путин ???!!!((( собор это была прелюдия !!!((( его надо было гасить еще за Грузию !!!(((
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07.05.2025 17:38 Відповісти
це правильно.
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07.05.2025 18:06 Відповісти
Так, треба перестати чесати язиком про свою "підтримку" і почати мовчки діяти, бажано ще й несподівано для рф та її союзників
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07.05.2025 18:16 Відповісти
дивно, військові таємниці треба тримати в таємниці. хто б міг подумати?!
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07.05.2025 18:31 Відповісти
Інформація про наміри (плани) постачання або надання Україні партнерами військового обладнання, а також про всі повʼязані з цим логістичні операції, про організаторів, виконавців, задіяні підприємства та організації повинна бути засекречена, забезпечена котррозвідувальним прикриттям, доступ до неї обмежений. Для допуску до роботи із згаданою вище інформацією цивільні громадяни України та військовослужбовці повинні мати відповідну форму допуску.
Захист вказаної інформації мабуть слід вести за співробітництвом із спеціальними службами країн партнерів.
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07.05.2025 18:58 Відповісти
Та не переймайся! Наші самі розпотякають))) якщо не бовдур) то якась говоряча голова) чи козир сам зателефонує ))))
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07.05.2025 19:01 Відповісти
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07.05.2025 19:07 Відповісти
 
 