Україні треба давати необхідну зброю, але робити це тихо, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що необхідно зберігати "стратегічну невизначеність" і не розповідати вголос, скільки саме та якого озброєння надає та чи інша країна для України.
Про це він сказав на спільному брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем у Парижі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я бажаю, щоб наша країна діяла у тісній координації з усіма союзниками, які підтримують Україну - щоб ми робили це стільки, скільки потрібно, прозоро між собою і з українцями. Щоб ми задовольняли їхні потреби, але говорили про це якомога менше. Тому що ця неоднозначність - це захист для самих українців",- сказав лідер Франції.
Він також схвально висловився щодо позиції Мерца не говорити вголос щодо можливого дозволу на поставку Україні ракет Taurus.
"Саме канцлер має ухвалювати рішення для своєї країни - свідомо й суверенно. Але я підтримую його прагнення відновити стратегічну невизначеність у цьому контексті, тому що було б безглуздо щоразу на пресконференціях озвучувати категорії озброєння, дати поставок і моделі",- сказав Макрон.
Нагадаємо, що 7 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив перший закордонний візит на цій посаді: він прибув до Франції.
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