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Новости Мирные переговоры
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Ситуация в Украине еще очень далека от перемирия, а от мирного соглашения – еще дальше, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что до прекращения боевых действий в Украине еще очень далеко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, отправит ли Германия своих военных в Украину для обеспечения режима прекращения огня, Мерц ответил: "Этот вопрос вообще не стоит сейчас на повестке дня".

По мнению Мерци, ситуация еще очень далека от перемирия, "а от мирного соглашения - еще дальше".

Канцлер ФРГ отметил, что сейчас речь идет о том, будет ли царить режим тишины в ближайшие выходные, как об этом объявило российское руководство. Мерц выразил надежду, что режим прекращения огня будет продлен на более долгий период, чем несколько дней, но это в руках российского правительства. Он также отметил активность американской стороны в этом направлении, отметив, что в ФРГ это очень приветствуют и поддерживают.

Также читайте: Мерц: Европа не сможет заменить поддержку США Украине. Необходимо их дальнейшее участие

По словам Мерца, дальше надо смотреть, как процесс будет развиваться, важно, чтобы прекратились убийства людей в Украине. "А то, что будет потом, надо будет обсуждать в Европе, с Украиной и, конечно, с правительством США", - сказал глава немецкого правительства.

На вопрос, какими еще могут быть гарантии безопасности для Украины, если вопрос отправки солдат Бундесвера не стоит, Мерц ответил, что есть возможность дальше усиливать украинскую армию с американской помощью. Новый канцлер видит "достаточно широкие возможности, как гарантировать соблюдение договоренности о прекращении огня и в дальнейшем - мирного соглашения".

Мерц назвал достижение мира в Украине одним из приоритетов своего правительства.

Читайте: Мерц планирует посетить Украину в ближайшие недели

Автор: 

перемирие (1656) война в Украине (4147) Фридрих Мерц (75)


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Мир нам тільки сниться - на путлєра ж ніхто не даве
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07.05.2025 22:57 Ответить
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає, що до припинення бойових дій в Україні ще дуже далеко

Як він тіко здогадався?
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07.05.2025 22:58 Ответить
Вот и все. Трамп окончательно сбросил маску миротворца и перешел на сторону Путина. Вот и сказочке с 30-дневном перемирии конец. Никакой угоды по минералам с Трампом ратифицировать нельзя. Они продали всех союзников и перешли на сторону Путина.

Джей Ді Венс також заявив, що США вирішили відмовитися від ідеї 30-денного перемир'я, оскільки Росія відхилила цю пропозицію"Україна заявила, що погодиться на 30-денне перемир'я, і ми це дуже цінуємо. Росія ж сказала - ви не зобов'язані з цим погоджуватися, але важливо

враховувати позицію іншої сторони, - що 30-денне перемир'я не відповідає їхнім стратегічним інтересам []. Тому ми намагаємося відійти від фокусування на ідеї 30-денного перемир'я і розглянути, як виглядатиме довгострокова угода"Це цікаво з огляду на те, що спочатку

сам Трамп підтримав ідею з 30-денним перемир'ям. А коли Путін запропонував "парадне" 3-денне - американці вустами Левітт та Келлога сказали, що пропозиція херня
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07.05.2025 23:03 Ответить
Щось ти всрався.
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07.05.2025 23:20 Ответить
Кем бы ни был Трамп, но нужно хотя бы немножко пытаться понять мысли врага.

Ты воюешь со стороной, у тебя преимущество во всем, твой противник потихоньку лишается вооружения, и тут тебе говорит: - бро, я хочу немного подкопить оружия а давай перемирие на месяц. Вот ты бы согласился?

Уйла можно понять с трехдневным миром - он боится потерять лицо среди приглашенных на траур 9-го мая из-за своего дырявого ПВО. Его можно понять с завершением войны - штука это дорогая, затрат много, выхлопа мало. Но вот так просто надеяться что милитаризованная страна купится на фору - глупо.

Что касается угоды - она не для Украины, а может и не для добычи минералов (хотя и хочется). Одному уроду она нужна чтобы показать хоть какие-то достижения - назови страну кроме Украины, которая еще не послала рыжего нахрен. А второму уроду она нужна как гарантия жизни своей, и своего награбленного на крови украинцев бабла.

Первый же руководитель который придет после Зеленского, хоть умный как Арестович, хоть тупой как Залужный - запросто отменит это через любой международный суд, для этого и юристом быть не нужно, здесь такое налицо, что подписать это надеясь на выполнение - может разве что ребенок, и то до 9-го класса (когда начинаются уроки правознавства).
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07.05.2025 23:30 Ответить
Ситуація в Україні ще дуже далека від перемир'я, а від мирної угоди - ще далі, - Мерц
==============
один з небагатьох з здоровим глуздом.
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07.05.2025 23:04 Ответить
Слабость Рашки как образования очень легко предугадать. Есть Москва - гнездо элиты, центр общественного принятия решений и центр желаний. А есть окружающие Москву территории - где в грязи и нищете содержатся терпилы и рабы.

Так вот - воевать с терпилами и рабами можно вечность и ничего в их головах не поменяется. Цари будут хотеть, рабы будут терпеть. Поэтому, нужно жечь гнездо элиты, ежедневно, ежечасно. Когда рабы и терпилы увидят что их царей бьют, у них много чего изменится в мышлении
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07.05.2025 23:10 Ответить
А кто-то здесь действительно верил в прекращение войны благодаря Трампону?
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07.05.2025 23:13 Ответить
Судячи з заяви Мерца, він вважає Трампа ідіотом. Який адекватний політик!
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07.05.2025 23:14 Ответить
При Зе ніякого перемирія не буде, бо йому не потрібні вибори
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07.05.2025 23:23 Ответить
Пришёл, увидел, наследил.
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07.05.2025 23:33 Ответить
Цьому херру закінчення війни не потріне,,тож логічно що він буде її затягувати під такими гаслами
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07.05.2025 23:41 Ответить
 
 