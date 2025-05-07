Ситуация в Украине еще очень далека от перемирия, а от мирного соглашения – еще дальше, - Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что до прекращения боевых действий в Украине еще очень далеко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос, отправит ли Германия своих военных в Украину для обеспечения режима прекращения огня, Мерц ответил: "Этот вопрос вообще не стоит сейчас на повестке дня".
По мнению Мерци, ситуация еще очень далека от перемирия, "а от мирного соглашения - еще дальше".
Канцлер ФРГ отметил, что сейчас речь идет о том, будет ли царить режим тишины в ближайшие выходные, как об этом объявило российское руководство. Мерц выразил надежду, что режим прекращения огня будет продлен на более долгий период, чем несколько дней, но это в руках российского правительства. Он также отметил активность американской стороны в этом направлении, отметив, что в ФРГ это очень приветствуют и поддерживают.
По словам Мерца, дальше надо смотреть, как процесс будет развиваться, важно, чтобы прекратились убийства людей в Украине. "А то, что будет потом, надо будет обсуждать в Европе, с Украиной и, конечно, с правительством США", - сказал глава немецкого правительства.
На вопрос, какими еще могут быть гарантии безопасности для Украины, если вопрос отправки солдат Бундесвера не стоит, Мерц ответил, что есть возможность дальше усиливать украинскую армию с американской помощью. Новый канцлер видит "достаточно широкие возможности, как гарантировать соблюдение договоренности о прекращении огня и в дальнейшем - мирного соглашения".
Мерц назвал достижение мира в Украине одним из приоритетов своего правительства.
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Як він тіко здогадався?
Джей Ді Венс також заявив, що США вирішили відмовитися від ідеї 30-денного перемир'я, оскільки Росія відхилила цю пропозицію"Україна заявила, що погодиться на 30-денне перемир'я, і ми це дуже цінуємо. Росія ж сказала - ви не зобов'язані з цим погоджуватися, але важливо
враховувати позицію іншої сторони, - що 30-денне перемир'я не відповідає їхнім стратегічним інтересам []. Тому ми намагаємося відійти від фокусування на ідеї 30-денного перемир'я і розглянути, як виглядатиме довгострокова угода"Це цікаво з огляду на те, що спочатку
сам Трамп підтримав ідею з 30-денним перемир'ям. А коли Путін запропонував "парадне" 3-денне - американці вустами Левітт та Келлога сказали, що пропозиція херня
Ты воюешь со стороной, у тебя преимущество во всем, твой противник потихоньку лишается вооружения, и тут тебе говорит: - бро,
я хочу немного подкопить оружияа давай перемирие на месяц. Вот ты бы согласился?
Уйла можно понять с трехдневным миром - он боится потерять лицо среди приглашенных на траур 9-го мая из-за своего дырявого ПВО. Его можно понять с завершением войны - штука это дорогая, затрат много, выхлопа мало. Но вот так просто надеяться что милитаризованная страна купится на фору - глупо.
Что касается угоды - она не для Украины, а может и не для добычи минералов (хотя и хочется). Одному уроду она нужна чтобы показать хоть какие-то достижения - назови страну кроме Украины, которая еще не послала рыжего нахрен. А второму уроду она нужна как гарантия жизни своей, и своего награбленного на крови украинцев бабла.
Первый же руководитель который придет после Зеленского, хоть умный как Арестович, хоть тупой как Залужный - запросто отменит это через любой международный суд, для этого и юристом быть не нужно, здесь такое налицо, что подписать это надеясь на выполнение - может разве что ребенок, и то до 9-го класса (когда начинаются уроки правознавства).
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один з небагатьох з здоровим глуздом.
Так вот - воевать с терпилами и рабами можно вечность и ничего в их головах не поменяется. Цари будут хотеть, рабы будут терпеть. Поэтому, нужно жечь гнездо элиты, ежедневно, ежечасно. Когда рабы и терпилы увидят что их царей бьют, у них много чего изменится в мышлении