Ситуация в Украине еще очень далека от перемирия, а от мирного соглашения – еще дальше, - Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что до прекращения боевых действий в Украине еще очень далеко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос, отправит ли Германия своих военных в Украину для обеспечения режима прекращения огня, Мерц ответил: "Этот вопрос вообще не стоит сейчас на повестке дня".

По мнению Мерци, ситуация еще очень далека от перемирия, "а от мирного соглашения - еще дальше".

Канцлер ФРГ отметил, что сейчас речь идет о том, будет ли царить режим тишины в ближайшие выходные, как об этом объявило российское руководство. Мерц выразил надежду, что режим прекращения огня будет продлен на более долгий период, чем несколько дней, но это в руках российского правительства. Он также отметил активность американской стороны в этом направлении, отметив, что в ФРГ это очень приветствуют и поддерживают.

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По словам Мерца, дальше надо смотреть, как процесс будет развиваться, важно, чтобы прекратились убийства людей в Украине. "А то, что будет потом, надо будет обсуждать в Европе, с Украиной и, конечно, с правительством США", - сказал глава немецкого правительства.

На вопрос, какими еще могут быть гарантии безопасности для Украины, если вопрос отправки солдат Бундесвера не стоит, Мерц ответил, что есть возможность дальше усиливать украинскую армию с американской помощью. Новый канцлер видит "достаточно широкие возможности, как гарантировать соблюдение договоренности о прекращении огня и в дальнейшем - мирного соглашения".

Мерц назвал достижение мира в Украине одним из приоритетов своего правительства.

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