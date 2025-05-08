РосСМИ сообщают о начале "перемирия"
Кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о начале "перемирия" ко Дню победы.
Об этом пишут российские СМИ, в частности ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Россия начала перемирие, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, оно продлится до 00:00 11 мая", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.
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Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Від справжнього перемир'я ***** відмовляється. Ніякого перемир'я не існує, як би всілякі піздюкови не намагались брехати.
Тому ЗСУ має право право (і навіть обов'язок) знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці (до якого, звичайно, має можливість дотягнутися) в будь-який час війни - все це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
Росіяни розстріляли трьох військовополонених у Волноваському районі, - прокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n3550763
Оце було б феєричне свято, і чудове перемир'я.
Але це фантазії, єдина реальність - не летітимуть Шахеди. А от на фронті перемир'я не буде - жадоба крові в рашистів нікуди не подінеться.
До речі, була б у нас балістика - ніякого шабашу вже б не було.
ЗЕ, падло, де ракети!? Вони ж дрони заглушать по максимуму.
Авангард, вул Клари Цеткін, 33.
Московський інститут теплотехніки (МІТ)
Адреса: м. Москва, вул. Мала Ботанічна, д. 4
НВО «Машиностроение»
Адреса: Московська обл., м. Реутов, вул. Гагаріна, д. 33, 143966
Займається розробкою та виробництвом ракетної техніки, включаючи крилаті ракети.
Науково-дослідний інститут машинобудування (НИИМАШ)
Адреса: м. Москва, вул. Профсоюзна, д. 84/32
Займається дослідженнями та розробками в галузі ракетно-космічної техніки.
НВО «Машиностроение»
Адреса: Московська обл., м. Реутов, вул. Гагаріна, д. 33, 143966
Займається розробкою та виробництвом ракетної техніки, включаючи крилаті ракети.
Перевірте адреси, чи ще працюють і вперед.