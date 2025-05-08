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Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
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РосСМИ сообщают о начале "перемирия"

Кремлевский диктатор Владимир Путин официально объявил о начале "перемирия" ко Дню победы.

Об этом пишут российские СМИ, в частности ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Россия начала перемирие, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, оно продлится до 00:00 11 мая", - говорится в сообщении.

Читайте: Ситуация в Украине еще очень далека от перемирия, а от мирного соглашения - еще дальше, - Мерц

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Сообщение о начале перемирия'я

Автор: 

День Победы (1225) перемирие (1656) День победы над нацизмом (35)


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Топ комментарии
+30
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08.05.2025 01:16
+23
потрібно зіпсувати путіну цей шабаш, нехай щур сидить у бункері!
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08.05.2025 01:18
+23
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме. Підтвердження цьому - сьогоднішні обстріли Києва, Запоріжжя та інших населених пунктів України.

Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Від справжнього перемир'я ***** відмовляється. Ніякого перемир'я не існує, як би всілякі піздюкови не намагались брехати.

Тому ЗСУ має право право (і навіть обов'язок) знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці (до якого, звичайно, має можливість дотягнутися) в будь-який час війни - все це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
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08.05.2025 01:21
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08.05.2025 01:16 Ответить
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08.05.2025 01:17 Ответить
дрони - це пукалки для ромірів москви. Потрібні ракети. Але ЗЕ виробництво блокує. Чому?
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08.05.2025 11:02 Ответить
какое это "перемирие"? это приостановление "СВО". а если перемирие - значит была война, значит есть статья на начало агрессивной войны в ук рф и т.д. и т.п.
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08.05.2025 01:18 Ответить
потрібно зіпсувати путіну цей шабаш, нехай щур сидить у бункері!
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08.05.2025 01:18 Ответить
Один щур, іншого не образить. Адже путін нічого такого не робить, просто відсовує кордони України🤣🤣🤣
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08.05.2025 01:41 Ответить
Цей щур Пуйло настільки боїться за своє нікчемне життя, що не поїхав, навіть, зустрічати в аеропорт свого найкращого друга Сі Цзінпіна.
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08.05.2025 01:59 Ответить
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме. Підтвердження цьому - сьогоднішні обстріли Києва, Запоріжжя та інших населених пунктів України.

Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Від справжнього перемир'я ***** відмовляється. Ніякого перемир'я не існує, як би всілякі піздюкови не намагались брехати.

Тому ЗСУ має право право (і навіть обов'язок) знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці (до якого, звичайно, має можливість дотягнутися) в будь-який час війни - все це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
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08.05.2025 01:21 Ответить
ЗСУ має право право, але трамп проти
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08.05.2025 02:08 Ответить
Гончаренко написал, что ВСУ отдан приказ не стрелять. Хотя официально перемирие не подтвредил Зеленский. Короче, Путин всех подминает под себя, а Зеленский танцует то под Трампа, то под Путина. Нет у Украины Голды Меир или Черчилля.
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08.05.2025 10:01 Ответить
9 травня Україна повинна взяти участь на параді в мацкве, Паляницями, Довгими Нептунами та іншими літаючими диковинками!
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08.05.2025 01:24 Ответить
Це все фольклор
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08.05.2025 01:32 Ответить
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08.05.2025 01:34 Ответить
Яке , блд, перемірье? Око за око І шоб ці нелюді по Червоній площі у страхі бігали
Росіяни розстріляли трьох військовополонених у Волноваському районі, - прокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n3550763
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08.05.2025 01:28 Ответить
Нуну...
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08.05.2025 01:46 Ответить
Шо, і по дронам не стрілятимуть?
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08.05.2025 01:52 Ответить
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08.05.2025 05:37 Ответить
дрони в дорозі, тому не в курсах.
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08.05.2025 02:08 Ответить
Одне бажання - щоб під час параду, гробанувся якийсь Ту-160, або Ту-95, та впав на Червону площу. Або якомусь рашисту на комплексі ППО, з похмілля, почудились наші дрони в повітрі і звали свій бомбардувальник.
Оце було б феєричне свято, і чудове перемир'я.

Але це фантазії, єдина реальність - не летітимуть Шахеди. А от на фронті перемир'я не буде - жадоба крові в рашистів нікуди не подінеться.
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08.05.2025 02:26 Ответить
Насрати.
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08.05.2025 02:48 Ответить
Тільки що відчув це "перемир'я" у Білопіллі.
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08.05.2025 03:09 Ответить
Саме час запускати дрони
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08.05.2025 03:22 Ответить
Згоден, но треба і на завтра залишити, неможливо щоб валізи ху...ла простоювпли
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08.05.2025 06:34 Ответить
Ви десь чули, щоб хмара сарани зробила паузу?
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08.05.2025 03:55 Ответить
А що це за таке перемирʼя , коли один , коли йому потрібно,обʼявляє,коли хоче припиняє? А інша сторона і не погоджувалася на таке? Він що думає, що так можна?
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08.05.2025 05:22 Ответить
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08.05.2025 05:53 Ответить
Минулого разу з'ясувалося, на Пасху, що зелений балабол теж оголосив переміріє, яке перетер з Путіним, тількі тайно, як ссикло. Цікаво, як ситуація зараз.
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08.05.2025 06:14 Ответить
Як на мене, то наш лідер в очах США нічого не зробив, а проковтнув це ''перемир'я''. Всім відомо, що це не перемир'я, що сторони цього не підписували, це просто страх кремлівського щура за себе і своїх ''гостей'' на параді, але для Трампа це знак і наш мав би слідом заявити про перемир'я відразу не на три доби, а тридцять діб. Але крім нездійснених погроз так і нічого не відбулося. Впевнений на 100%, що ніхто не буде бити по червоній площі і тим більше, що в нас крім дронів нічого немає.
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08.05.2025 06:30 Ответить
Ху....ло 7 травня по тішився убиваючи українців, а зараз сидить зі своїм перемир'ям на валізі в бункер і думає якого двійника на победобесіє відправити, щоб сі не образився. Відправ його Боже заради дідів на концерт кабздону
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08.05.2025 06:32 Ответить
Один сраний томагавк по трибуні.... Один, Карл!!
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08.05.2025 07:59 Ответить
все теКет, все меняется... В Маугл-ях Киплинга, перемирие вострубил великий Хатхи... Сейчас - перемирие "забил" плешивый сЦыкливый шакал табаки, из под Си...
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08.05.2025 08:11 Ответить
З яких пір хтось вірить рашистській прессі? ***** відкинув пропозицію перемир'я на 30 днів а значить перемир'я не буде. Чи ***** думає що воно все життя буде так воювати а коли йому потрібно влаштувати застілля і шабаш зі своїми фашистськими *************** то воно щелчком пальців буде заказувати перемир'я. Так ця війна яка вдобна для рашистів буде йти вічно. На те вона і війна щоб наносити противнику незручності і дати привід йому задуматись що може потрібно заеінчувати цей жах
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08.05.2025 09:01 Ответить
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:42 Ответить
Пішли науй. Цей шабаш потрібно зіпсувати. Бо в любому випадку він після дня пабєди вдарить ракетами.
До речі, була б у нас балістика - ніякого шабашу вже б не було.
ЗЕ, падло, де ракети!? Вони ж дрони заглушать по максимуму.
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08.05.2025 10:09 Ответить
А артиллерия и рсзо , которые не замолкают , это наверное марсианские .
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08.05.2025 10:24 Ответить
Даю додатково назви військових заводів у Москві.
Авангард, вул Клари Цеткін, 33.
Московський інститут теплотехніки (МІТ)
Адреса: м. Москва, вул. Мала Ботанічна, д. 4
НВО «Машиностроение»
Адреса: Московська обл., м. Реутов, вул. Гагаріна, д. 33, 143966
Займається розробкою та виробництвом ракетної техніки, включаючи крилаті ракети.
Науково-дослідний інститут машинобудування (НИИМАШ)
Адреса: м. Москва, вул. Профсоюзна, д. 84/32
Займається дослідженнями та розробками в галузі ракетно-космічної техніки.
НВО «Машиностроение»
Адреса: Московська обл., м. Реутов, вул. Гагаріна, д. 33, 143966
Займається розробкою та виробництвом ракетної техніки, включаючи крилаті ракети.

Перевірте адреси, чи ще працюють і вперед.
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08.05.2025 10:59 Ответить
 
 