Сьогоднішня нічна атака була нетиповою, - Повітряні сили

Російські війська в ніч на 7 травня 2025 року здійснили нетипову повітряну атаку, яка відбувалася в кілька хвиль.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні така нетипова атака, тому що кілька хвиль атак відбулося. З учорашнього вечора, приблизно о 20:30, почалась атака з різних напрямків ворог атакує. Це і з північних російських областей – Курськ, Брянськ, традиційно Міллєрово, - а також окупована територія і Ростовська область. Звідти зазвичай атакують традиційно "шахедами", майданчики пуску можуть бути там різними. Зрозуміло, що з рухомих платформ можуть випускатися ударні БПЛА. І от сьогодні одна з таких атак відбулась по нашій державі", - зазначив він.

За словами Ігната, росіяни випускають одночасно і ударні БпЛА, і дрони-імітатори, щоб ускладнити Повітряним силам і Силам оборони повітряну обстановку та збиття справжніх "шахедів".

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Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".

ППО знищила 2 із 5 балістичних ракет та 81 "Шахед"

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