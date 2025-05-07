ППО знищила 2 із 5 балістичних ракет та 81 "Шахед", ще 64 - локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Із 20.30 6 травня по 13.30 7 травня Росія атакувала Україну п'ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також здійснила кілька хвиль атак 187 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 14:30 підтверджено знищення двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів). 64 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), повідомили у командуванні.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

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Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".