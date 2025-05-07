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Новини Атака дронів на Київ Ракетна атака на Київ
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Комбінована атака на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж

атака на Київ

6 мешканців столиці постраждали внаслідок атаки ворога на Київ у ніч проти середи, 7 травня 2025 року.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Із них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом - надали допомогу на місці", - уточнив Кличко.

Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. 

Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах.

Також читайте: В Оболонському районі Києва внаслідок атаки РФ 4 травня пошкоджені 18 будівель, - Кличко. ФОТОрепортаж

У Святошинському — на 10-поверховий житловий будинок.

"Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. У Святошинському - горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах", - уточнив Ткаченко.

За його словами, у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки РФ на Київ 2 людей загинули, 5 - травмовані, з них 4 дітей.

Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.
Врятовано 5 людей - 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.

Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію.

Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.

Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація оновлюється.

Як повідомлялося, в ніч на 7 травня росіяни також атакували Київ балістикою. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа в Соломʼянському районі.

Автор: 

Київ (19534) Повітряні атаки на Київ (785) Шахед (1049)


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Потужний відосік не за горами.
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07.05.2025 06:31 Відповісти
Бот, про що ти мелеш? Люди загинули, та в тебе методичка...
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07.05.2025 06:37 Відповісти
9 травня подібним чином треба " поздоровити" нарассєю...
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07.05.2025 06:34 Відповісти
Скільки у Києві начальників,жах
І мер,і голова кмва...Це ж скільки грошей треба на їхні апарати...Можна не один десяток браунінгів купить або ПЗРК купить і не сповіщати про рух дронів,а збивати...
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07.05.2025 06:38 Відповісти
Ну, і скільки? Аж двох нарахував. А головне - на мера вказати - ворог влади. От що збивають прямо над нашими головами, ну, як вміють і чим можуть. Інша справа, що будують не як в Ізраїлі, а як дорожче...
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07.05.2025 06:55 Відповісти
 
 