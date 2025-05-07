Комбінована атака на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж
6 мешканців столиці постраждали внаслідок атаки ворога на Київ у ніч проти середи, 7 травня 2025 року.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Із них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом - надали допомогу на місці", - уточнив Кличко.
Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок.
Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах.
У Святошинському — на 10-поверховий житловий будинок.
"Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. У Святошинському - горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах", - уточнив Ткаченко.
За його словами, у Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.
Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки РФ на Київ 2 людей загинули, 5 - травмовані, з них 4 дітей.
Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.
Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.
Врятовано 5 людей - 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають.
Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію.
Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає.
Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Інформація оновлюється.
Як повідомлялося, в ніч на 7 травня росіяни також атакували Київ балістикою. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа в Соломʼянському районі.
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І мер,і голова кмва...Це ж скільки грошей треба на їхні апарати...Можна не один десяток браунінгів купить або ПЗРК купить і не сповіщати про рух дронів,а збивати...