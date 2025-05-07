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Новини Обстріли Києва
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Київ під ракетною атакою, внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа, - мер (оновлено)

Російська ракетна атака на Київ 7 травня

В ніч на 7 травня росіяни атакували Київ балістикою. В місті працює ППО.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!" - написав він.

Пізніше очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в Солом'янскому районі внаслідок падіння уламків російської ракети.

Згодом він уточнив, що зайнялась нежитлова будівля. Інформація про постраждалих встановлюється.

Після цього Кличко розповів, що в Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв м. Екстрені служби працюють на місці.

Читайте: Росіяни атакували передмістя Сум балістикою, загинули 3 людини, серед них дитина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19534) ППО (3218) Повітряні атаки на Київ (785) балістичні ракети (415)


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Топ коментарі
+5
У яких ***** укриттях?

Мені на Борщагівці до найближчого укриття бігти довше ніж летить ракета з Брянська.
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07.05.2025 01:17
+3
Перемир'я від ху...ла. Бисмарк був правий ху...лостан є ху...лостан
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07.05.2025 01:18
+3
Підараси **********
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07.05.2025 01:28
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Та здохніть вже російські виплятки нарешті
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07.05.2025 01:15 Відповісти
А була б у нас балістика, можна було б атакувати мацкву. "Падльотноє время 7 мінут" (с)
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07.05.2025 01:15 Відповісти
С Рязани большое количество БПЛА в сторону

Егорьевск

Коломна

Московская область

Еще одна группа БПЛА летит в сторону Мск из Тулы…
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07.05.2025 01:51 Відповісти
у Коломні точно познімали ППО на парад. Добре, якби дрони завітали на "КБ Машиностроения" - розробник сімейства російських оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК): "Іскандер", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Іскандер-Е".
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07.05.2025 02:13 Відповісти
У яких ***** укриттях?

Мені на Борщагівці до найближчого укриття бігти довше ніж летить ракета з Брянська.
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07.05.2025 01:17 Відповісти
Теж саме. А ще вибухи вже лунали десь через 5-10 сек після оголошення тривоги..стара Дарниця..куди можна добігти??
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07.05.2025 01:31 Відповісти
Та навіть, якщо б і було десь поряд, як в Ізраїлі.
До першого вибуху я встиг вискочити з ліжка і вибігти у коридор.

Щоб "залишатися в укриттях" там треба ночувати.
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07.05.2025 01:38 Відповісти
Перемир'я від ху...ла. Бисмарк був правий ху...лостан є ху...лостан
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07.05.2025 01:18 Відповісти
Вже 7-ме число. Тобто ***** само ж нарушило перемир'я яке оголосило. Тобто можна у відповідь бити по кривавій площі і робити на моцкві двіжуху
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07.05.2025 01:18 Відповісти
З 8 по 10 все ьаки. А пуляють не тому що щось комусь показують перед парадом, а бо можуть і їм за це нічого
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07.05.2025 01:23 Відповісти
⚡️Звуки взрывов слышны в подмосковной Кубинке.
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07.05.2025 01:52 Відповісти
Підараси **********
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07.05.2025 01:28 Відповісти
 
 