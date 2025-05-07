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Київ під ракетною атакою, внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа, - мер (оновлено)
В ніч на 7 травня росіяни атакували Київ балістикою. В місті працює ППО.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!" - написав він.
Пізніше очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в Солом'янскому районі внаслідок падіння уламків російської ракети.
Згодом він уточнив, що зайнялась нежитлова будівля. Інформація про постраждалих встановлюється.
Після цього Кличко розповів, що в Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв м. Екстрені служби працюють на місці.
Топ коментарі
+5 Герхард
показати весь коментар07.05.2025 01:17
+3 Igor #591922
показати весь коментар07.05.2025 01:18
+3 Панас Якович
показати весь коментар07.05.2025 01:28
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Егорьевск
Коломна
Московская область
Еще одна группа БПЛА летит в сторону Мск из Тулы…
Мені на Борщагівці до найближчого укриття бігти довше ніж летить ракета з Брянська.
До першого вибуху я встиг вискочити з ліжка і вибігти у коридор.
Щоб "залишатися в укриттях" там треба ночувати.