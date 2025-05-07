Київ під ракетною атакою, внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа, - мер (оновлено)

В ніч на 7 травня росіяни атакували Київ балістикою. В місті працює ППО.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!" - написав він.

Пізніше очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в Солом'янскому районі внаслідок падіння уламків російської ракети.

Згодом він уточнив, що зайнялась нежитлова будівля. Інформація про постраждалих встановлюється.

Після цього Кличко розповів, що в Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв м. Екстрені служби працюють на місці.

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