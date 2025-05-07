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Новости Обстрелы Киева
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Киев - под ракетной атакой, в результате падения обломков вспыхнул пожар, - мэр (обновлено)

Российская ракетная атака на Киев 7 мая

В ночь на 7 мая россияне атаковали Киев баллистикой. В городе работала ПВО.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях!" - написал он.

Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в Соломенском районе в результате падения обломков российской ракеты.

Впоследствии он уточнил, что загорелось нежилое здание. Информация о пострадавших устанавливается.

После этого Кличко рассказал, что в Соломенском районе - пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м. Экстренные службы работали на месте.

Также читайте: "Шахеды" снова атакуют Киев: работает ПВО

Автор: 

Киев (25580) ПВО (2778) Воздушные атаки на Киев (728) баллистические ракеты (383)


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Топ комментарии
+10
У яких ***** укриттях?

Мені на Борщагівці до найближчого укриття бігти довше ніж летить ракета з Брянська.
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07.05.2025 01:17
+7
Перемир'я від ху...ла. Бисмарк був правий ху...лостан є ху...лостан
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07.05.2025 01:18
+6
Та здохніть вже російські виплятки нарешті
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07.05.2025 01:15
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Та здохніть вже російські виплятки нарешті
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07.05.2025 01:15 Ответить
А була б у нас балістика, можна було б атакувати мацкву. "Падльотноє время 7 мінут" (с)
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07.05.2025 01:15 Ответить
С Рязани большое количество БПЛА в сторону

Егорьевск

Коломна

Московская область

Еще одна группа БПЛА летит в сторону Мск из Тулы…
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07.05.2025 01:51 Ответить
у Коломні точно познімали ППО на парад. Добре, якби дрони завітали на "КБ Машиностроения" - розробник сімейства російських оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК): "Іскандер", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Іскандер-Е".
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07.05.2025 02:13 Ответить
Кацапи масово завалюють нас ракетами і дронами, в надії на те, що ми погодимся на чергову "туфту" з "триденним перемир"ям"... А вони за ці дні поповнять свої запаси... Не виключено, що десь по Сибіру уже рухаються ешелони з корейськими ракетами і снарядами...
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07.05.2025 03:51 Ответить
У яких ***** укриттях?

Мені на Борщагівці до найближчого укриття бігти довше ніж летить ракета з Брянська.
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07.05.2025 01:17 Ответить
Теж саме. А ще вибухи вже лунали десь через 5-10 сек після оголошення тривоги..стара Дарниця..куди можна добігти??
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07.05.2025 01:31 Ответить
Та навіть, якщо б і було десь поряд, як в Ізраїлі.
До першого вибуху я встиг вискочити з ліжка і вибігти у коридор.

Щоб "залишатися в укриттях" там треба ночувати.
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07.05.2025 01:38 Ответить
Перемир'я від ху...ла. Бисмарк був правий ху...лостан є ху...лостан
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07.05.2025 01:18 Ответить
Вже 7-ме число. Тобто ***** само ж нарушило перемир'я яке оголосило. Тобто можна у відповідь бити по кривавій площі і робити на моцкві двіжуху
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07.05.2025 01:18 Ответить
З 8 по 10 все ьаки. А пуляють не тому що щось комусь показують перед парадом, а бо можуть і їм за це нічого
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07.05.2025 01:23 Ответить
⚡️Звуки взрывов слышны в подмосковной Кубинке.
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07.05.2025 01:52 Ответить
Підараси **********
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07.05.2025 01:28 Ответить
Соси писос, кацапская мразь.
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07.05.2025 06:07 Ответить
Дидов на палку уже насадило, чучело?
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07.05.2025 06:32 Ответить
Здохни підарас ***********
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07.05.2025 08:32 Ответить
 
 