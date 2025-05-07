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Киев - под ракетной атакой, в результате падения обломков вспыхнул пожар, - мэр (обновлено)
В ночь на 7 мая россияне атаковали Киев баллистикой. В городе работала ПВО.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях!" - написал он.
Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в Соломенском районе в результате падения обломков российской ракеты.
Впоследствии он уточнил, что загорелось нежилое здание. Информация о пострадавших устанавливается.
После этого Кличко рассказал, что в Соломенском районе - пожар в складских помещениях на площади около 300 кв. м. Экстренные службы работали на месте.
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Егорьевск
Коломна
Московская область
Еще одна группа БПЛА летит в сторону Мск из Тулы…
Мені на Борщагівці до найближчого укриття бігти довше ніж летить ракета з Брянська.
До першого вибуху я встиг вискочити з ліжка і вибігти у коридор.
Щоб "залишатися в укриттях" там треба ночувати.