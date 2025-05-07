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Новости Атака беспилотников на Киев
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"Шахеды" снова атакуют Киев: работает ПВО

Работа ПВО в Киеве

Утром 7 мая 2025 года войска РФ снова атакуют Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"В столице снова работают силы ПВО. Атака вражеских БпЛА на город продолжается. Находитесь в укрытиях!", - заявил он.

Утром в столице и ряде регионов была повторно объявлена воздушная тревога.

Также читайте: Киев под ракетной атакой, в результате падения обломков вспыхнул пожар, - мэр (обновлено)

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за комбинированной атаки на Киев 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары.

Автор: 

Киев (25580) ПВО (2778) Шахед (1046)


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Дурне ***** дало нам законний привід атакувати столицю кацапстана 9 травня. Назвемо цю майбутню атаку "ответкой"
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07.05.2025 07:48 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
ОСЬ В ТАКОМУ ФОРМАТІ РУСНЯ ПОВИННА "СВЯТКУВАТИ" ДЕНЬ СВОГО ПОБЕДОБЕСІЯ!
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07.05.2025 09:14 Ответить
 
 