"Шахеды" снова атакуют Киев: работает ПВО

Утром 7 мая 2025 года войска РФ снова атакуют Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"В столице снова работают силы ПВО. Атака вражеских БпЛА на город продолжается. Находитесь в укрытиях!", - заявил он.

Утром в столице и ряде регионов была повторно объявлена воздушная тревога.

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Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за комбинированной атаки на Киев 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары.