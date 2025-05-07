"Шахеди" знову атакують Київ: працює ППО
Зранку 7 травня 2025 року війська РФ знову атакують Київ ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
"У столиці знову працюють сили ППО. Атака ворожих БпЛА на місто триває. Перебувайте в укриттях!", - заявив він.
Зранку в столиці та низці регіонів було повторно оголошено повітряну тривогу.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через комбіновану атаку на Київ 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль