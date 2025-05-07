"Шахеди" знову атакують Київ: працює ППО

Зранку 7 травня 2025 року війська РФ знову атакують Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"У столиці знову працюють сили ППО. Атака ворожих БпЛА на місто триває. Перебувайте в укриттях!", - заявив він.

Зранку в столиці та низці регіонів було повторно оголошено повітряну тривогу.

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Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через комбіновану атаку на Київ 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі.