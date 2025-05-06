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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували передмістя Сум балістикою, загинули 3 людини, серед них дитина, - ОВА. ФОТОрепортаж

6 травня росіяни вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою.

Наслідки атаки росіян уточнюються.

Загроза ракетних ударів зберігається.

Оновлення

Згодом очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про те, що внаслідок удару загинула дитина.

"Шестеро людей поранені. Більшість травмованих – діти. Одна дитина у вкрай важкому стані", - додав він.

За уточненою інформацією міськради, загинула не дитина, а 20-річна дівчина.

На цю хвилину відомо про 7 потерпілих: 1 доросла жінка та 6 дітей (одна - у важкому стані).

Станом на 19:46 повідомляється, про трьох загиблих. Росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка.

Четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані.

Наслідки російської атаки на Суми 6 травня
На місці удару спалахнула пожежа
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу

Читайте: У лікарні помер цивільний, який був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади Сумщини

Автор: 

обстріл (28687) Сумська область (3720) Суми (890) балістичні ракети (412) Сумський район (201) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+13
В нас від порпередників залишилось трохи балістики. Достатньо, що би центр москви перетворити на Маріуполь. Але політичного рішення від клоунів 100% не буде. Можно навіть не мріяти.
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06.05.2025 18:35
+13
Ударів у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Четвертий рік нацисти россії зовсім безкарно вбивають наше мирне населення, руйнують міста і села. Ударів у відповідь нема. Це наслідки тупого вибору.
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06.05.2025 18:41
+8
Треба балістикою по кацапстану. Але в нас її немає вже третій рік.
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06.05.2025 18:28
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з Генштабу тиша, а в підарашці..

Над регионами России за ночь уничтожены 105 украинских БПЛА- новость 6 мая
Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что не может гарантировать их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу в материале Газеты.Ru

Второй день подряд ВСУ атакуют дронами Москву и Подмосковье. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 украинских беспилотников. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Владимир Зеленский ранее говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая. Что известно об атаках на столицу - в материале «Газеты.Ru».

С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата уничтожили в Брянской области, 22 - в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Об отражении атак около часа ночи сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону мегаполиса.

Ограничения на работу вводились в 13 аэропортах страны, в том числе в Москве, Ярославле, Иванове, Казани, Нижнекамске, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Волгограде и Самаре.
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06.05.2025 18:20 Відповісти
Туфта и сказки.
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06.05.2025 18:42 Відповісти
Да, скло одне вибили біля Москви.
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06.05.2025 19:58 Відповісти
Треба балістикою по кацапстану. Але в нас її немає вже третій рік.
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06.05.2025 18:28 Відповісти
В нас від порпередників залишилось трохи балістики. Достатньо, що би центр москви перетворити на Маріуполь. Але політичного рішення від клоунів 100% не буде. Можно навіть не мріяти.
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06.05.2025 18:35 Відповісти
Таня Чорновол повідомляла в квітні 2022 , що коли вона з Пашинським перевезли Нептуни під Одесу, і там фахівці готували їх до пусків на ураження крейсера Москва, то виявили умисні пошкодження електронних блоків цих ракет.
Добре що вчасно.
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06.05.2025 18:50 Відповісти
Таке іноді буває. Серед тупоголових ідіотів битує міф , що в електронних компонентах багато золота та диамантів
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06.05.2025 18:58 Відповісти
Там були умисні переналагодження електронних блоків, які могли виявити тільки фахівці дуже високої кваліфікації.
То ж там над цим переналагодженням працював теж не ідіот.
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06.05.2025 19:13 Відповісти
У нас із балістики від попередників лишалася лише "Точка У", які розстріляли ще у 2022-2023.
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06.05.2025 19:09 Відповісти
А що добавили до цих Точок-У наступники з 2019 по 2022 ?
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06.05.2025 19:23 Відповісти
Асфальт
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06.05.2025 20:08 Відповісти
По крайней мере 19 корпусов и двигателей к "Гром 2" и две пусковые установки были готовы. Основные испытания должны были начаться осенью 2019. Кто мешал испытывать их сразу ударами по рашке? И про ударами нашей баллистикой и длинными "Нептунами" уже докладывало молодое дарование Сметанин. Где это все? Где массовые удары так разрекламированными в видосиках ракето-дронами "Паляниця", "Трембита" и "Пекло"?
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06.05.2025 20:10 Відповісти
Ударів у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Четвертий рік нацисти россії зовсім безкарно вбивають наше мирне населення, руйнують міста і села. Ударів у відповідь нема. Це наслідки тупого вибору.
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06.05.2025 18:41 Відповісти
Цікаво, а кого вибрала Сумщина у 2019році?
Це ніяким чином не виправдовує звірячу агресію немитих виродків, але пояснює чому ворог так просто зайшов на нашу землю
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06.05.2025 19:26 Відповісти
Більшість моїх друзів, знайомих, за лідора голосували. Хоча в бесідах з ними, до виборів, пояснював, що це жопа буде. І вони всі дружно казали так так, а по факту, за лідора потім. І 22 з Сум поїхали одразу до Європи. І вже з Європи кажуть, лідор молодець. Порох би вже здав всю Україну до Львова. На питання, чого ж він тоді не здав її ще 14, мовчать.
От така х малята.
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06.05.2025 20:14 Відповісти
Зелений балабол потужно пукнет ввечері потужним відосіком. Пердіти воно в нього краще виходить, ніж похерена ним же балістика.
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06.05.2025 19:56 Відповісти
Відразу відповідь на Бєлгород, Курськ... можна на Тулу.
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06.05.2025 20:06 Відповісти
І після цього рашисти хочуть перемир'я на день побєдобєсія щоб вбивці відсвяткували свій шабаш? Х***й тим тварям!!!
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06.05.2025 20:09 Відповісти
Вимагаємо відплати на 9 травня по кремлю!
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06.05.2025 21:40 Відповісти
 
 