У лікарні помер цивільний, який був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади Сумщини

У лікарні помер цивільний, який 5 травня був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Кальченко.

"Чоловік був доставлений у лікарню у вкрай важкому стані. Загиблому було 34 роки. Щирі співчуття родині та близьким", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали ударів по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини.

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