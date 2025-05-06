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Новини Обстріли Сумщини
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У лікарні помер цивільний, який був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади Сумщини

Обстріли Сумщини 4 травня

У лікарні помер цивільний, який 5 травня  був поранений внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Кальченко.

"Чоловік був доставлений у лікарню у вкрай важкому стані. Загиблому було 34 роки. Щирі співчуття родині та близьким", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали ударів по Білопільській та Ворожбянській громадах Сумщини.

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смерть (6757) Сумська область (3718) Сумський район (198) Білопілля (3)


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