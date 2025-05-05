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Новини Відео Обстріли Сумщини
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РФ обстріляла КАБами харчове підприємство у Ворожбі: знищені цех та склади. ВIДЕО

У місті Ворожба на Сумщині російські війська вранці завдали авіаудару керованими авіабомбами (КАБами) по харчовому підприємству.

Про це йдеться у відеорепортажі видання "Кордон.медіа", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку туди прилетіло кілька КАБів. Зруйновані цех та склади. Автівки, що стояли там, теж знищені", - повідомляється у сюжеті.

На момент удару на підприємстві перебувала одна працівниця, яка дивом не постраждала.

Окрім того, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено близько десяти житлових будинків поруч із підприємством.

Також уночі того ж дня російські дрони-камікадзе атакували ще одне харчове підприємство у Ворожбі. Воно зазнало серйозних пошкоджень, проте, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликають терміново евакуюватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар авіабомбами по Золочеву: зруйновано будинок військового, який зазнав тяжких поранень на Курщині. ФОТО

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обстріл (28672) Сумська область (3714) Сумський район (196) Ворожба (2)


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прочитав по Фрейду "у Воронежі"
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05.05.2025 14:56 Відповісти
Цапи готуються до по бедобєсія,чи допоможе їм Зелідор ?
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05.05.2025 14:58 Відповісти
Озвірів виродок у кремлі і його скажені пси ,
коли так нагло тероризують всю Україну , так як відчувають
свою ненаказанність 😡
Коли ж ви всі здохнете та перестанете нас тероризувати ,
мразі ви болотні 😠
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05.05.2025 15:39 Відповісти
 
 