РФ обстріляла КАБами харчове підприємство у Ворожбі: знищені цех та склади. ВIДЕО

У місті Ворожба на Сумщині російські війська вранці завдали авіаудару керованими авіабомбами (КАБами) по харчовому підприємству.

Про це йдеться у відеорепортажі видання "Кордон.медіа", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку туди прилетіло кілька КАБів. Зруйновані цех та склади. Автівки, що стояли там, теж знищені", - повідомляється у сюжеті.

На момент удару на підприємстві перебувала одна працівниця, яка дивом не постраждала.

Окрім того, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено близько десяти житлових будинків поруч із підприємством.

Також уночі того ж дня російські дрони-камікадзе атакували ще одне харчове підприємство у Ворожбі. Воно зазнало серйозних пошкоджень, проте, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликають терміново евакуюватися.

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