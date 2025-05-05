РФ обстріляла КАБами харчове підприємство у Ворожбі: знищені цех та склади. ВIДЕО
У місті Ворожба на Сумщині російські війська вранці завдали авіаудару керованими авіабомбами (КАБами) по харчовому підприємству.
Про це йдеться у відеорепортажі видання "Кордон.медіа", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку туди прилетіло кілька КАБів. Зруйновані цех та склади. Автівки, що стояли там, теж знищені", - повідомляється у сюжеті.
На момент удару на підприємстві перебувала одна працівниця, яка дивом не постраждала.
Окрім того, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено близько десяти житлових будинків поруч із підприємством.
Також уночі того ж дня російські дрони-камікадзе атакували ще одне харчове підприємство у Ворожбі. Воно зазнало серйозних пошкоджень, проте, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, жителів Білопілля та Ворожби Сумської області закликають терміново евакуюватися.
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коли так нагло тероризують всю Україну , так як відчувають
свою ненаказанність 😡
Коли ж ви всі здохнете та перестанете нас тероризувати ,
мразі ви болотні 😠