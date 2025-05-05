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Новости Видео Обстрелы Сумщины
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РФ обстреляла КАБами пищевое предприятие в Ворожбе: уничтожены цех и склады. ВИДЕО

В городе Ворожба Сумской области российские войска утром нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами (КАБами) по пищевому предприятию.

Об этом говорится в видеорепортаже издания "Кордон.медиа", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром туда прилетело несколько КАБов. Разрушены цех и склады. Машины, стоявшие там, тоже уничтожены", - сообщается в сюжете.

На момент удара на предприятии находилась одна работница, которая чудом не пострадала.

Кроме того, в результате взрывной волны повреждено около десяти жилых домов рядом с предприятием.

Также ночью того же дня российские дроны-камикадзе атаковали еще одно пищевое предприятие в Ворожбе. Оно подверглось серьезным повреждениям, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.

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обстрел (27351) Сумская область (3165) Сумский район (195) Ворожба (2)


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прочитав по Фрейду "у Воронежі"
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05.05.2025 14:56 Ответить
Цапи готуються до по бедобєсія,чи допоможе їм Зелідор ?
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05.05.2025 14:58 Ответить
Озвірів виродок у кремлі і його скажені пси ,
коли так нагло тероризують всю Україну , так як відчувають
свою ненаказанність 😡
Коли ж ви всі здохнете та перестанете нас тероризувати ,
мразі ви болотні 😠
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05.05.2025 15:39 Ответить
Ударів у відповідь ми завдавати по ворогу не здатні. Імпотенція вражає.
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05.05.2025 17:52 Ответить
 
 