РФ обстреляла КАБами пищевое предприятие в Ворожбе: уничтожены цех и склады. ВИДЕО

В городе Ворожба Сумской области российские войска утром нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами (КАБами) по пищевому предприятию.

Об этом говорится в видеорепортаже издания "Кордон.медиа", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром туда прилетело несколько КАБов. Разрушены цех и склады. Машины, стоявшие там, тоже уничтожены", - сообщается в сюжете.

На момент удара на предприятии находилась одна работница, которая чудом не пострадала.

Кроме того, в результате взрывной волны повреждено около десяти жилых домов рядом с предприятием.

Также ночью того же дня российские дроны-камикадзе атаковали еще одно пищевое предприятие в Ворожбе. Оно подверглось серьезным повреждениям, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар авиабомбами по Золочеву: разрушен дом военного, который получил тяжелые ранения на Курщине. ФОТО