РФ обстреляла КАБами пищевое предприятие в Ворожбе: уничтожены цех и склады. ВИДЕО
В городе Ворожба Сумской области российские войска утром нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами (КАБами) по пищевому предприятию.
Об этом говорится в видеорепортаже издания "Кордон.медиа", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром туда прилетело несколько КАБов. Разрушены цех и склады. Машины, стоявшие там, тоже уничтожены", - сообщается в сюжете.
На момент удара на предприятии находилась одна работница, которая чудом не пострадала.
Кроме того, в результате взрывной волны повреждено около десяти жилых домов рядом с предприятием.
Также ночью того же дня российские дроны-камикадзе атаковали еще одно пищевое предприятие в Ворожбе. Оно подверглось серьезным повреждениям, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, жителей Белополья и Ворожбы Сумской области призывают срочно эвакуироваться.
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коли так нагло тероризують всю Україну , так як відчувають
свою ненаказанність 😡
Коли ж ви всі здохнете та перестанете нас тероризувати ,
мразі ви болотні 😠