Удар авиабомбами по Золочеву: разрушен дом военного, получившего тяжелые ранения на Курщине. ФОТО

Сегодня утром войска РФ сбросили две авиабомбы на Золочев Харьковской области. Одна полностью уничтожила дом, в котором во время вражеского удара никого не было.

Об этом рассказал в эфире Суспільного руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, семья, которая живет в доме, была в Харькове: отец семьи получил тяжелое ранение на Курском направлении и находится в больнице, поэтому его родные рядом и временно не живут в Золочеве. Коваленко говорит, что четверо людей, которые получили ранения и шок - соседи семьи.

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По данным Коваленко, РФ сбросила на дом авиабомбу мощностью в 500 кг.