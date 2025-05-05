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Новости Обстрелы Харьковщина
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Удар авиабомбами по Золочеву: разрушен дом военного, получившего тяжелые ранения на Курщине. ФОТО

Сегодня утром войска РФ сбросили две авиабомбы на Золочев Харьковской области. Одна полностью уничтожила дом, в котором во время вражеского удара никого не было.

Об этом рассказал в эфире Суспільного руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, семья, которая живет в доме, была в Харькове: отец семьи получил тяжелое ранение на Курском направлении и находится в больнице, поэтому его родные рядом и временно не живут в Золочеве. Коваленко говорит, что четверо людей, которые получили ранения и шок - соседи семьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОрепортаж

Уничтожен дом военного в Золочеве

По данным Коваленко, РФ сбросила на дом авиабомбу мощностью в 500 кг.

Автор: 

обстрел (27336) КАБ (365) Харьковская область (879) Богодуховский район (52) Золочев (22)


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Похожий такий же будинок, як і у стефанчуків, луценка, яреми, мохніцкого, зеленського, єрмака, татарова, богдана, бойка, тимошенчихи ?????
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05.05.2025 13:19 Ответить
А от ці подробиці нафіга? Тіпа кацапи точно знають де хто воював і де хто мешкає, щоб глупі "хахли" задумались ?
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05.05.2025 13:26 Ответить
Навіщо ця деталізація? Щобкацапи кричали, щобьють тільки по війсковим? Дибіли (с).
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05.05.2025 13:29 Ответить
Да їм давно побарабану: що, їм хтось заборонить?
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05.05.2025 13:31 Ответить
 
 