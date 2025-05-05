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Удар авиабомбами по Золочеву: разрушен дом военного, получившего тяжелые ранения на Курщине. ФОТО
Сегодня утром войска РФ сбросили две авиабомбы на Золочев Харьковской области. Одна полностью уничтожила дом, в котором во время вражеского удара никого не было.
Об этом рассказал в эфире Суспільного руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, семья, которая живет в доме, была в Харькове: отец семьи получил тяжелое ранение на Курском направлении и находится в больнице, поэтому его родные рядом и временно не живут в Золочеве. Коваленко говорит, что четверо людей, которые получили ранения и шок - соседи семьи.
По данным Коваленко, РФ сбросила на дом авиабомбу мощностью в 500 кг.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий05.05.2025 13:19 Ответить Мне нравится 2
Andrew Moon
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Не важно Тоже
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Магирус
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