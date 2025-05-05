Последствия вражеских обстрелов Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские оккупанты применили управляемые авиабомбы и БпЛА против мирного населения Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковщины

Из-за вражеского удара управляемыми авиабомбами по городу Золочев разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, энергосети, автомобили. Пострадали четыре человека: 86-летний мужчина, 36-летняя женщина, 4 и 12-летние мальчики. У детей острая реакция на стресс.

В Купянском районе пострадали мужчина и женщина. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

Военные нанесли удары КАБом по селу Циркуны Харьковского района. Повреждены около 10 частных домов, хозяйственные постройки. Пострадали 59 и 66-летние мужчины, 77-летняя женщина. Им оказана помощь на месте.

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