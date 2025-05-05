Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупанти застосували керовані авіабомби та БпЛА проти мирного населення Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківщини

Через ворожий удар керованими авіабомбами по місту Золочів зруйновані та пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі, автомобілі. Постраждали чотири людини: 86-річний чоловік, 36-річна жінка, 4 та 12-річні хлопці. У дітей гостра реакція на стрес.

У Куп’янську районі постраждали чоловік та жінка. Обстрілами пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль.

Військові завдали удари КАБом по селу Циркуни Харківського району. Пошкоджені близько 10 приватних будинків, господарчі споруди. Постраждали 59 та 66-річні чоловіки, 77-річна жінка. Їм надано допомогу на місці.

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