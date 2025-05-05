Доба на Харківщині: від російських ударів у Золочеві, Куп’янську та Циркунах постраждало 9 людей

Російські загарбники минулої доби не припиняли обстрілювати Харківщину. Під ворожим вогнем опинилися Богодухівський, Ізюмський, Куп'янський та Харківський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Золочів постраждали 4 людей, серед яких двоє дітей, у м. Куп’янськ - 2 людей, у с. Циркуни - 3 людей", - йдеться в повідомленні.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

9 КАБ;

3 БпЛА типу "Шахед";

1 БпЛА типу "Герань-2".

Внаслідок російських атак у Богодухівському районі знищено приватний будинок, частково пошкоджено 18 приватних будинків, господарчі споруди, енергомережі, 3 приватні автомобілі.

Також пошкоджені та обʼєкти цивільної інфраструктури:

в Ізюмському районі пошкоджено 3 адмінбудівлі, 2 ангари, 8 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та 7 авто;

у Куп’янську районі пошкоджено 5 приватних будинків, 4 господарчі споруди, автомобіль;

у Харківському районі пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди.

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