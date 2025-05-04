Дві людини постраждали внаслідок російських атак на Куп’янськ. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують обстрілювати Куп'янськ: внаслідок атак 4 травня постраждали 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так орієнтовно о 4:00 внаслідок влучання КАБу пошкоджено приватний будинок.

Також через ворожий обстріл, який відбувся близько 6:00, зруйновано домоволодіння. Без постраждалих. Точний тип озброєння, яке застосували російські військові, встановлюється.

Близько 15:50 ворог обстріляв місто з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, 89-річна жінка дістала поранення склом, її ушпиталено.

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