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Новини Фото Атака безпілотників
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Дві людини постраждали внаслідок російських атак на Куп’янськ. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують обстрілювати Куп'янськ: внаслідок атак 4 травня постраждали 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так орієнтовно о 4:00 внаслідок влучання КАБу пошкоджено приватний будинок. 

Наслідки російських обстрілів Куп'янська

Також через ворожий обстріл, який відбувся близько 6:00, зруйновано домоволодіння. Без постраждалих. Точний тип озброєння, яке застосували російські військові, встановлюється.

Близько 15:50 ворог обстріляв місто з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали двоє мирних мешканців: 52-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, 89-річна жінка дістала поранення склом, її ушпиталено.

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Ворог продовжує бити по Куп'янську

Руйнування в Куп'янську після російських обстрілів

Автор: 

обстріл (28657) Харківська область (879) Куп’янський район (179) Куп’янськ (766) війна в Україні (4124)


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