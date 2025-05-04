Ворог завдав авіаударів по житлових кварталах Куп’янська: 3 жінки постраждали, є значні руйнування. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 травня 2025 року, вночі російська авіація завдала ударів по житлових кварталах міста Куп’янськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок влучань авіабомб виникли пожежі та серйозні руйнування житлових будинків і торговельних об'єктів.
Зокрема, загорілися чотири приватні будинки на загальній площі близько 400 м². Постраждали три жінки.
Під загрозою повторних обстрілів на місці події працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки, включно з медичним підрозділом ДСНС.
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