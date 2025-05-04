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Новини Фото Обстріли Куп’янська
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Ворог завдав авіаударів по житлових кварталах Куп’янська: 3 жінки постраждали, є значні руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 травня 2025 року, вночі російська авіація завдала ударів по житлових кварталах міста Куп’янськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок влучань авіабомб виникли пожежі та серйозні руйнування житлових будинків і торговельних об'єктів.

Зокрема, загорілися чотири приватні будинки на загальній площі близько 400 м². Постраждали три жінки.

Також читайте: Окупанти атакували КАБом частину ДСНС у Куп’янську, рятувальники не постраждали. ФОТОрепортаж

Куп’янськ після обстрілу
Куп’янськ після обстрілу
Куп’янськ після обстрілу
Куп’янськ після обстрілу
Куп’янськ після обстрілу

Під загрозою повторних обстрілів на місці події працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки, включно з медичним підрозділом ДСНС.

Автор: 

Харківська область (879) Куп’янський район (179) Куп’янськ (766)


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