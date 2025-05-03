УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8449 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
304 0

Окупанти атакували КАБом частину ДСНС у Куп’янську, рятувальники не постраждали. ФОТОрепортаж

У місті Куп’янськ на Харківщині російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом, у підрозділі залишався лише один рятувальник – він не постраждав.

Дивіться: Наслідки ворожих ударів по Харкову: 51 людина поранена, зокрема двоє дітей, пошкоджено будинки, автомобілі, цивільне підприємство (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки удару по частині ДСНС у Куп’янську
Наслідки удару по частині ДСНС у Куп’янську
Наслідки удару по частині ДСНС у Куп’янську
Наслідки удару по частині ДСНС у Куп’янську
Наслідки удару по частині ДСНС у Куп’янську

Автор: 

обстріл (28633) ДСНС (5117) Харківська область (873) Куп’янський район (178) Куп’янськ (765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 