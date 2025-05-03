Окупанти атакували КАБом частину ДСНС у Куп’янську, рятувальники не постраждали. ФОТОрепортаж

У місті Куп’янськ на Харківщині російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом, у підрозділі залишався лише один рятувальник – він не постраждав.

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