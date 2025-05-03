Оккупанты атаковали КАБом часть ГСЧС в Купянске, спасатели не пострадали. ФОТОрепортаж
В городе Купянск Харьковской области российские войска нанесли прямой удар авиабомбой (КАБ) по зданию государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на момент удара личный состав находился на выезде по вызову, в подразделении оставался только один спасатель - он не пострадал.
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