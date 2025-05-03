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Оккупанты атаковали КАБом часть ГСЧС в Купянске, спасатели не пострадали. ФОТОрепортаж

В городе Купянск Харьковской области российские войска нанесли прямой удар авиабомбой (КАБ) по зданию государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на момент удара личный состав находился на выезде по вызову, в подразделении оставался только один спасатель - он не пострадал.

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Последствия удара по части ГСЧС в Купянске
Последствия удара по части ГСЧС в Купянске
Последствия удара по части ГСЧС в Купянске
Последствия удара по части ГСЧС в Купянске
Последствия удара по части ГСЧС в Купянске

Автор: 

обстрел (27312) ГСЧС (4978) Харьковская область (868) Купянский район (178) Купянск (641)


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