Оккупанты атаковали КАБом часть ГСЧС в Купянске, спасатели не пострадали. ФОТОрепортаж

В городе Купянск Харьковской области российские войска нанесли прямой удар авиабомбой (КАБ) по зданию государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на момент удара личный состав находился на выезде по вызову, в подразделении оставался только один спасатель - он не пострадал.

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