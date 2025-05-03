Последствия вражеских ударов по Харькову: 51 человек ранен, в том числе - двое детей, повреждены дома, автомобили, гражданское предприятие (обновлено). ФОТОрепортаж

Вследствие массированного авиационного обстрела города, предварительно БПЛА "Герань-2", пострадали 47 мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Из-за российского удара в городе возникли многочисленные пожары. Горели многоэтажные и частные дома, автомобили, гражданское предприятие, магазин.

Различные травмы получили 47 харьковчан, среди которых 11-летняя девочка. 11 пострадавших доставили в больницу.

В 11.03 Офис Генпрокурора сообщил, что в результате очередного массированного удара российских БПЛА по Харькову пострадал 51 человек, среди которых - двое детей.

"Разной степени тяжести травмы и острый шок получил 51 человек. Среди пострадавших - две девушки в возрасте 11 и 16 лет", - говорится в сообщении.

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