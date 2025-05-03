РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8338 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
2 601 27

Зеленский показал последствия массированной атаки "шахедов" на Харьков: Украине нужно усиление ПВО и сильные решения от партнеров. ВИДЕО+ФОТО

В результате массированной атаки РФ "шахедами" по Харькову пострадали более 40 человек. На месте атаки работают спасатели и соответствующие службы.

Об этом в телеграм сообщил президент Владимир Зеленский, публикуя фото и видео последствий вражеской атаки, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину. Харьков атакован десятками "шахедов". Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших. Везде работают спасатели и соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Харьков атака

Президент подчеркнул, что "Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать".

Харьков атака

"Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни", - сказал Зеленский.

Харьков атака

Он добавил, что Украине нужно усиление ПВО и призвал партнеров к усилению давления на РФ.

Харьков атака

"Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что враг атаковал "шахедами" Харьков вечером 2 мая, десятки раненых.

Читайте также: Оккупанты атаковали Харьков "шахедами": 46 пострадавших, среди них ребенок, повреждены дома, произошли пожары (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Харьков (7509) Шахед (1035) Харьковская область (856) Харьковский район (271)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
А при чому ППО до шахедів ХАркова? - ХАрків дуже близько, а шахеди ППО збивати дорого

ОТ ЯКБИ в нас було 5-6 000 ракет і ми влупили по Москві залпами по 100-200. Але ж величний знищив всі наші ракетні програми
показать весь комментарий
03.05.2025 00:48
+15
А нахіба тоді блаблафон за мільярди гривень?
Володя все встигає сам!
Будує дороги, садить дерева, маринує шашлик на травневі і рахує шахеди та ракети.
І взагалі...
Якби не Зеленський, то сонце б сходило на півночі
показать весь комментарий
03.05.2025 01:01
+14
Він винний у тому, що всіх розумних генералів з Генштабу зняв, він винний у тому, що закрив військкомати, а замість них відкрив банди ТЦК, котрі підривають обороноздатність України. Здорових людей за гроші відпускають, а інвалідів кидають на фронт. Він винний у підриві розробки української зброї, він винний у збільшення корупції в Україні, чим знижує патріотизм в Україні. Він винний, що в Україні не дивлячись на закон про мову, всяка тварюка пише ворожою мовою
показать весь комментарий
03.05.2025 01:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А при чому ППО до шахедів ХАркова? - ХАрків дуже близько, а шахеди ППО збивати дорого

ОТ ЯКБИ в нас було 5-6 000 ракет і ми влупили по Москві залпами по 100-200. Але ж величний знищив всі наші ракетні програми
показать весь комментарий
03.05.2025 00:48 Ответить
То їхай у Харків, або Одесу, або Херсон - та спробуй на собі ті шахеди. Можеш ще продати квартирку та купити шось у тих містах.
показать весь комментарий
03.05.2025 00:58 Ответить
Я живу у місті де з початком повного вторгнення були таки тижні де за день прилітало по 37 ракет, а у відповідь летів асфалт від великого крадівництва зеленої гниди.
показать весь комментарий
03.05.2025 01:04 Ответить
Він там і живе
показать весь комментарий
03.05.2025 01:06 Ответить
ППО це не тільки ракети. "Шахеди" теж збиває ППО
показать весь комментарий
03.05.2025 03:16 Ответить
А нахіба тоді блаблафон за мільярди гривень?
Володя все встигає сам!
Будує дороги, садить дерева, маринує шашлик на травневі і рахує шахеди та ракети.
І взагалі...
Якби не Зеленський, то сонце б сходило на півночі
показать весь комментарий
03.05.2025 01:01 Ответить
да ******* ви причем здесь зеленский? он виноват , что ви сцикуни бежите от армии?
показать весь комментарий
03.05.2025 01:24 Ответить
Він винний у тому, що всіх розумних генералів з Генштабу зняв, він винний у тому, що закрив військкомати, а замість них відкрив банди ТЦК, котрі підривають обороноздатність України. Здорових людей за гроші відпускають, а інвалідів кидають на фронт. Він винний у підриві розробки української зброї, він винний у збільшення корупції в Україні, чим знижує патріотизм в Україні. Він винний, що в Україні не дивлячись на закон про мову, всяка тварюка пише ворожою мовою
показать весь комментарий
03.05.2025 01:56 Ответить
немає такого слова "время" в українській мові
показать весь комментарий
03.05.2025 10:06 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2025 02:19 Ответить
То йди в армію добровільно, покажи, як треба. Або пи*дак закрий
показать весь комментарий
03.05.2025 06:01 Ответить
да я би пошла,да возраст не тот, а мои синовья третий год воюют заместь меня, а вот твоего папу еще спросят
показать весь комментарий
03.05.2025 06:20 Ответить
Якщо не Шашличний, то хто повинен забезпечити хлопців засобами ураження "шахедів"?
показать весь комментарий
03.05.2025 07:28 Ответить
Так має виглядати (як на відео) мацква 9-го Травня.
показать весь комментарий
03.05.2025 02:01 Ответить
За три роки можна створити і побудувати завод з виробництва аналогів петріот...Але ж тоді не буде можливості красти на благоустрої прифронтових міст і чотирьохвідсоткових премій ....
А так...навіть простенького зенітного кулемета не зробимо...зате після кожної повітряної атаки чуємо «треба ППО»...
показать весь комментарий
03.05.2025 06:52 Ответить
Це що.новий фотокореспондент?
показать весь комментарий
03.05.2025 06:54 Ответить
З тебе, зелене лайно, потрібні вольові рішення. Де твої шахеди, де твоя балістика, чмоня.
показать весь комментарий
03.05.2025 07:14 Ответить
а ти за 4-ий год хоть гривну вислал на поддержку зсу?
показать весь комментарий
03.05.2025 07:46 Ответить
так. кожен місяць. але я не можу виготовити балістику і замовити її у волонтерів.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:13 Ответить
І чтєц, і жнєц, і на роялі грєц - геніальне створіння для музею Полє чудєс
показать весь комментарий
03.05.2025 08:32 Ответить
Україні потрібно не ППО. Україні потрібно знищити заводи з виготовлення шахедів!
показать весь комментарий
03.05.2025 09:35 Ответить
якщо ти весь час обороняэшся , то ти програэш
показать весь комментарий
03.05.2025 09:47 Ответить
 
 