Зеленский показал последствия массированной атаки "шахедов" на Харьков: Украине нужно усиление ПВО и сильные решения от партнеров. ВИДЕО+ФОТО
В результате массированной атаки РФ "шахедами" по Харькову пострадали более 40 человек. На месте атаки работают спасатели и соответствующие службы.
Об этом в телеграм сообщил президент Владимир Зеленский, публикуя фото и видео последствий вражеской атаки, информирует Цензор.НЕТ.
"Именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину. Харьков атакован десятками "шахедов". Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших. Везде работают спасатели и соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что "Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать".
"Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украине нужно усиление ПВО и призвал партнеров к усилению давления на РФ.
"Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что враг атаковал "шахедами" Харьков вечером 2 мая, десятки раненых.
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ОТ ЯКБИ в нас було 5-6 000 ракет і ми влупили по Москві залпами по 100-200. Але ж величний знищив всі наші ракетні програми
Володя все встигає сам!
Будує дороги, садить дерева, маринує шашлик на травневі і рахує шахеди та ракети.
І взагалі...
Якби не Зеленський, то сонце б сходило на півночі
А так...навіть простенького зенітного кулемета не зробимо...зате після кожної повітряної атаки чуємо «треба ППО»...