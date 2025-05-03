Зеленский показал последствия массированной атаки "шахедов" на Харьков: Украине нужно усиление ПВО и сильные решения от партнеров. ВИДЕО+ФОТО

В результате массированной атаки РФ "шахедами" по Харькову пострадали более 40 человек. На месте атаки работают спасатели и соответствующие службы.

Об этом в телеграм сообщил президент Владимир Зеленский, публикуя фото и видео последствий вражеской атаки, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину. Харьков атакован десятками "шахедов". Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших. Везде работают спасатели и соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что "Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать".

"Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине нужно усиление ПВО и призвал партнеров к усилению давления на РФ.

"Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что враг атаковал "шахедами" Харьков вечером 2 мая, десятки раненых.

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