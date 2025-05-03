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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Зеленський показав наслідки масованої атаки "шахедів" на Харків: Україні потрібне посилення ППО та сильні рішення від партнерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок масованої атаки РФ "шахедами" по Харкову постраждало понад 40 людей. На місці атаки працюють рятувальники і відповідні служби.

Про це в телеграм повідомив президент Володимир Зеленський, публікуючи фото та відео наслідків ворожої атаки, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме зараз Росія вчергове атакує Україну. Харків атаковано десятками "шахедів". Пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура. Станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. Скрізь працюють рятувальники і відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Харків атака

Президент наголосив, що "Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати".

Харків атака

"Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя", - сказав Зеленський.

Харків атака

Він додав, що Україні потрібне посилення ППО та закликав партнерів до посилення тиску на РФ.

Харків атака

"Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", - заявив глава держави.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував "шахедами" Харків ввечері 2 травня, десятки поранених.

Читайте також: Окупанти атакували Харків "шахедами": 46 постраждалих, серед них дитина, пошкоджені будинки, сталися пожежі (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Харків (5625) Шахед (1038) Харківська область (861) Харківський район (271)


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Топ коментарі
+7
А при чому ППО до шахедів ХАркова? - ХАрків дуже близько, а шахеди ППО збивати дорого

ОТ ЯКБИ в нас було 5-6 000 ракет і ми влупили по Москві залпами по 100-200. Але ж величний знищив всі наші ракетні програми
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03.05.2025 00:48
+3
А нахіба тоді блаблафон за мільярди гривень?
Володя все встигає сам!
Будує дороги, садить дерева, маринує шашлик на травневі і рахує шахеди та ракети.
І взагалі...
Якби не Зеленський, то сонце б сходило на півночі
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03.05.2025 01:01
+3
Я живу у місті де з початком повного вторгнення були таки тижні де за день прилітало по 37 ракет, а у відповідь летів асфалт від великого крадівництва зеленої гниди.
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03.05.2025 01:04
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А при чому ППО до шахедів ХАркова? - ХАрків дуже близько, а шахеди ППО збивати дорого

ОТ ЯКБИ в нас було 5-6 000 ракет і ми влупили по Москві залпами по 100-200. Але ж величний знищив всі наші ракетні програми
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03.05.2025 00:48 Відповісти
Обнови методички ... набридло вже
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03.05.2025 00:54 Відповісти
То їхай у Харків, або Одесу, або Херсон - та спробуй на собі ті шахеди. Можеш ще продати квартирку та купити шось у тих містах.
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03.05.2025 00:58 Відповісти
Ти вже купив ?
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03.05.2025 01:00 Відповісти
Я живу у місті де з початком повного вторгнення були таки тижні де за день прилітало по 37 ракет, а у відповідь летів асфалт від великого крадівництва зеленої гниди.
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03.05.2025 01:04 Відповісти
Він там і живе
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03.05.2025 01:06 Відповісти
А нахіба тоді блаблафон за мільярди гривень?
Володя все встигає сам!
Будує дороги, садить дерева, маринує шашлик на травневі і рахує шахеди та ракети.
І взагалі...
Якби не Зеленський, то сонце б сходило на півночі
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03.05.2025 01:01 Відповісти
да ******* ви причем здесь зеленский? он виноват , что ви сцикуни бежите от армии?
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03.05.2025 01:24 Відповісти
Він винний у тому, що всіх розумних генералів з Генштабу зняв, він винний у тому, що закрив військкомати, а замість них відкрив банди ТЦК, котрі підривають обороноздатність України. Здорових людей за гроші відпускають, а інвалідів кидають на фронт. Він винний у підриві розробки української зброї, він винний у збільшення корупції в Україні, чим знижує патріотизм в Україні. Він винний, що в Україні не дивлячись на закон про мову, всяка тварюка пише ворожою мовою
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03.05.2025 01:56 Відповісти
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03.05.2025 02:19 Відповісти
Так має виглядати (як на відео) мацква 9-го Травня.
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03.05.2025 02:01 Відповісти
 
 