Зеленський показав наслідки масованої атаки "шахедів" на Харків: Україні потрібне посилення ППО та сильні рішення від партнерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок масованої атаки РФ "шахедами" по Харкову постраждало понад 40 людей. На місці атаки працюють рятувальники і відповідні служби.

Про це в телеграм повідомив президент Володимир Зеленський, публікуючи фото та відео наслідків ворожої атаки, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме зараз Росія вчергове атакує Україну. Харків атаковано десятками "шахедів". Пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура. Станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. Скрізь працюють рятувальники і відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що "Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати".

"Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україні потрібне посилення ППО та закликав партнерів до посилення тиску на РФ.

"Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", - заявив глава держави.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував "шахедами" Харків ввечері 2 травня, десятки поранених.

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