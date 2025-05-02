Окупанти атакували Харків "шахедами": 36 постраждалих, пошкоджені будинки, сталися пожежі (оновлено)
Ввечері 2 травня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди"", - повідомлялося о 21:31.
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Згодом Терехов повідомив про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста.
"На цю хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється. Харків під масованою атакою Шахедів - будьте обережні, перейдіть в укриття", - написав він 21:48.
Своєю чергою голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що падіння ворожих безпілотників зафіксоване у двох районах міста. Встановлення наслідків атаки триває.
О 21:55 Синєгубов повідомив, що наразі без постраждалих.
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"Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов о 22:09.
"Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.
"Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6! Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим", - повідомив Синєгубов о 22:18.
Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12.
Також він повідомив, що надійшла попередня інформація про удар ворожого БПЛА по приватному будинку.
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О 22:57 Синєгубов розповів про наслідки "шахедної" атаки на Харків:
Кількість постраждалих сягнула 28 осіб.
- Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі.
- Київській район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлюються.
- Основ'янський район. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки.
- Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.
Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.
Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу.
О 23:02 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки Харкова БпЛА типу "Шахед" зросла до 35 осіб.
Мер міста Терехов повідомив про 36 постраждалих. Семеро з 36 постраждалих шпиталізовані.
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Ані щоденних скликань того імпотентного ООН, ані тикання тампона писком у дії "дорогого друга вальоді" , ані щоночних атак на моську
Прозасідали, падлюки-ухилянти, і Українців і територію України!
Самітти міру-мір…