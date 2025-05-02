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Новини Атака безпілотників на Харків
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Окупанти атакували Харків "шахедами": 36 постраждалих, пошкоджені будинки, сталися пожежі (оновлено)

шахеди атакували Харків

Ввечері 2 травня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди"", - повідомлялося о 21:31.

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Згодом Терехов повідомив про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста.

"На цю хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється. Харків під масованою атакою Шахедів - будьте обережні, перейдіть в укриття", - написав він 21:48. 

Своєю чергою голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що падіння ворожих безпілотників зафіксоване у двох районах міста. Встановлення наслідків атаки триває.

О 21:55 Синєгубов повідомив, що наразі без постраждалих. 

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"Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов о 22:09.

"Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6! Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим", - повідомив Синєгубов о 22:18. 

Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12.

Також він повідомив, що надійшла попередня інформація про удар ворожого БПЛА по приватному будинку.

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О 22:57 Синєгубов розповів про наслідки "шахедної" атаки на Харків:

Кількість постраждалих сягнула 28 осіб.

  • Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі.
  • Київській район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлюються.
  • Основ'янський район. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки.
  • Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.

Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу.

О 23:02 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки Харкова БпЛА типу "Шахед" зросла до 35 осіб.

Мер міста Терехов повідомив про 36 постраждалих. Семеро з 36 постраждалих шпиталізовані.

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Автор: 

безпілотник (4198) вибух (4478) Харків (5625) Харківська область (861) Харківський район (271)


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Де відповідь по рашистам чи влада чекає пока ці чорти зруйнують все ? свідоимий варварський геноцид, влада навіть жодного разу не намагалась обговорити цей терор.
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02.05.2025 22:29 Відповісти
Один невеликий тактичний ядерний заряд 5 кілотонн, який може прилетіти у вигляді звичайного КАБа - це 100 тис. шахедів. Не думаю, що у нас є 100 тис.шахедів.
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02.05.2025 22:37 Відповісти
Газуни щодня волають про свій "геноцид" на увесь світ, а zeлені мовчать (
Ані щоденних скликань того імпотентного ООН, ані тикання тампона писком у дії "дорогого друга вальоді" , ані щоночних атак на моську
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02.05.2025 22:37 Відповісти
А Зеленський, з Оманським кодлом, все засідання проводить…??
Прозасідали, падлюки-ухилянти, і Українців і територію України!
Самітти міру-мір…
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02.05.2025 22:37 Відповісти
 
 