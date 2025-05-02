Окупанти атакували Харків "шахедами": 36 постраждалих, пошкоджені будинки, сталися пожежі (оновлено)

Ввечері 2 травня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Про це в телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди"", - повідомлялося о 21:31.

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Згодом Терехов повідомив про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста.

"На цю хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється. Харків під масованою атакою Шахедів - будьте обережні, перейдіть в укриття", - написав він 21:48.

Своєю чергою голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що падіння ворожих безпілотників зафіксоване у двох районах міста. Встановлення наслідків атаки триває.

О 21:55 Синєгубов повідомив, що наразі без постраждалих.

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"Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов о 22:09.

"Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

"Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6! Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу постраждалим", - повідомив Синєгубов о 22:18.

Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12.

Також він повідомив, що надійшла попередня інформація про удар ворожого БПЛА по приватному будинку.

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О 22:57 Синєгубов розповів про наслідки "шахедної" атаки на Харків:

Кількість постраждалих сягнула 28 осіб.

Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі.

Київській район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлюються.

Основ'янський район. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки.

Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.

Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу.

О 23:02 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки Харкова БпЛА типу "Шахед" зросла до 35 осіб.

Мер міста Терехов повідомив про 36 постраждалих. Семеро з 36 постраждалих шпиталізовані.

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