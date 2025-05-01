Росіяни двічі вдарили дронами "Молния" по Харкову (оновлено)

Вдень 1 травня російські загарбники вдарили по Харкову безпілотником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Зафіксовано влучання БПЛА типу "Молния" у Київському районі. Влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. Без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що упродовж двох годин ворог ударив двома БпЛА типу "Молния" по Київському та Основ'янському районах Харкова.

"На місці "прильотів" працюють екстрені служби. На цю хвилину - без постраждалих та руйнувань. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги!" - додав він.