2 170 5
Росіяни двічі вдарили дронами "Молния" по Харкову (оновлено)
Вдень 1 травня російські загарбники вдарили по Харкову безпілотником.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Зафіксовано влучання БПЛА типу "Молния" у Київському районі. Влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. Без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що упродовж двох годин ворог ударив двома БпЛА типу "Молния" по Київському та Основ'янському районах Харкова.
"На місці "прильотів" працюють екстрені служби. На цю хвилину - без постраждалих та руйнувань. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги!" - додав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар01.05.2025 12:51 Відповісти Мені подобається 2
Деніс Войцеховський
показати весь коментар01.05.2025 14:32 Відповісти Мені подобається 0
Elen #603665
показати весь коментар01.05.2025 14:31 Відповісти Мені подобається 0
Русский Алкаш
показати весь коментар01.05.2025 15:01 Відповісти Мені подобається 1
Андрей Лавриненко #578105
показати весь коментар01.05.2025 15:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль