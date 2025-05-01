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Новини Обстріли Харкова
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Росіяни двічі вдарили дронами "Молния" по Харкову (оновлено)

Окупанти знову атакували Молнією Харківщину

Вдень 1 травня російські загарбники вдарили по Харкову безпілотником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Зафіксовано влучання БПЛА типу "Молния" у Київському районі. Влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. Без постраждалих та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що упродовж двох годин ворог ударив двома БпЛА типу "Молния" по Київському та Основ'янському районах Харкова.

"На місці "прильотів" працюють екстрені служби. На цю хвилину - без постраждалих та руйнувань. Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги!" - додав він.

Автор: 

обстріл (28596) Харків (5619) Харківська область (856) Харківський район (261)


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Ну а ми звичайно ударити у відповідь по нацистскому бєлгороду не здатні. Бережемо здоровья агрессорів.
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01.05.2025 12:51 Відповісти
Били, поки "Буревії" були. Але у русні довгі РУКи, таки дістали.
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01.05.2025 14:32 Відповісти
Владимир снова обманул Дональда.
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01.05.2025 14:31 Відповісти
Мені цікаво. Молнія зібрана із говна і палок. В Україні немає таких самих гівна і палок чи на гівні і палках багато не вкрадеш?
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01.05.2025 15:01 Відповісти
Зеленський вже виїхав з барбершопа на телестудію, дати потужну відповідь нестримного балабольства.
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01.05.2025 15:07 Відповісти
 
 