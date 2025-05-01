Россияне ударили дроном "Молния" по Харькову

Днем 1 мая российские захватчики ударили по Харькову беспилотником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Зафиксировано попадание БПЛА типа "Молния" в Киевском районе. Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.

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