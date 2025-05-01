РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10153 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Харькова
1 046 1

Россияне ударили дроном "Молния" по Харькову

Оккупанты снова атаковали Молнией Харьковскую область

Днем 1 мая российские захватчики ударили по Харькову беспилотником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Зафиксировано попадание БПЛА типа "Молния" в Киевском районе. Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. Без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: погиб мужчина, пострадали 13 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27275) Харьков (7503) Харьковская область (850) Харьковский район (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну а ми звичайно ударити у відповідь по нацистскому бєлгороду не здатні. Бережемо здоровья агрессорів.
показать весь комментарий
01.05.2025 12:51 Ответить
 
 