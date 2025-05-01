Сутки на Харьковщине: погиб мужчина, пострадали 13 человек. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 30 апреля под обстрелами оккупантов находились Харьков, Купянский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский и Харьковский районы. Враг применил управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны и БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В результате вражеских ударов повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные и складские здания, грузовые и легковые автомобили, автозаправочная станция. Произошли пожары.

Вчера утром войска РФ нанесли несколько авиаударов БпЛА "Герань - 2" по городу Пивденное Харьковского района. Повреждены 10 частных домовладений, легковые автомобили, двухэтажное жилое здание, линии электропередач, газовая труба. Пострадали 13 человек, среди которых есть дети.

Из артиллерии россияне обстреляли село Новоосиново Купянского района. Повреждено частное домовладение. Погиб 54-летний мужчина.

Около 23:30 ударный беспилотник врага атаковал Харьков. Попадание зафиксировано по автозаправочной станции в Киевском районе города. Вспыхнул пожар. К счастью, никто не пострадал.

Предварительно идентифицировано: по Харькову российская армия применила БпЛА "Молния".

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