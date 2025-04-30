Два человека получили ранения в результате взрыва неизвестного устройства в Харькове

Вечером среды, 30 апреля, в Кулиничах, что в Немышлянском районе Харькова, произошел взрыв взрывоопасного устройства неустановленного типа. Два человека получили травмы.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Центр координации противоминной деятельности при Харьковской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате взрыва двое гражданских лиц получили минно-взрывные травмы средней степени тяжести.

В Центре координации противоминной деятельности напомнили о высоком уровне минной опасности в этом регионе.

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