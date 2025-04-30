Двоє людей зазнали поранень через вибух невідомого пристрою у Харкові
Ввечері середи, 30 квітня, у Кулиничах, що у Немишлянському районі Харкова, стався вибух вибухонебезпечного пристрою невстановленого типу. Дві людини дістали травми.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок вибуху двоє цивільних осіб дістали мінно-вибухові травми середнього ступеня тяжкості.
У Центрі координації протимінної діяльності нагадали про високий рівень мінної небезпеки в цьому регіоні.
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