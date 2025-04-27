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Авто підірвалося на вибухонебезпечному пристрої на Ізюмщині: поранені три людини
Ввечері неділі, 27 квітня, у селі Малій Комишувасі Ізюмського району Харківщини автомобіль підірвався на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Є постраждалі.
Про це в соцмережі фейсбук повідомили в Центрі координації протимінної діяльності, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок вибуху, троє осіб дістали поранення різного ступеня важкості.
У Центрі координації протимінної діяльності нагали про високий рівень мінної небезпеки в цьому регіоні.
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