Авто підірвалося на вибухонебезпечному пристрої на Ізюмщині: поранені три людини

Ввечері неділі, 27 квітня, у селі Малій Комишувасі Ізюмського району Харківщини автомобіль підірвався на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Є постраждалі.

Про це в соцмережі фейсбук повідомили в Центрі координації протимінної діяльності, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок вибуху, троє осіб дістали поранення різного ступеня важкості.

У Центрі координації протимінної діяльності нагали про високий рівень мінної небезпеки в цьому регіоні.

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