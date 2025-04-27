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Новини Підрив на міні
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Авто підірвалося на вибухонебезпечному пристрої на Ізюмщині: поранені три людини

На Ізюмщині є постраждалі через підрив на міні

Ввечері неділі, 27 квітня, у селі Малій Комишувасі Ізюмського району Харківщини автомобіль підірвався на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Є постраждалі.

Про це в соцмережі фейсбук повідомили в Центрі координації протимінної діяльності, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок вибуху, троє осіб дістали поранення різного ступеня важкості.

У Центрі координації протимінної діяльності нагали про високий рівень мінної небезпеки в цьому регіоні.

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Автор: 

авто (6172) міна (346) Харківська область (824) Ізюмський район (65) Ізюмське (1)


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