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Новини Підрив на міні
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Двоє підлітків у Харкові та чоловік в Ізюмі поранені внаслідок підриву на вибухівці

На Харківщині через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали дві дитини

Протягом доби сталося 3 випадки підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. Поранення дістали двоє підлітків та 25-літній чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС України у Харківській області.

  • Вдень від Національної поліції надійшла інформація про те, що внаслідок вибуху саморобного вибухонебезпечного предмета постраждала дитина, 2011 року народження. З різними вибуховими травмами його було госпіталізовано до медичного закладу. Подія сталась у Шевченківському районі Харкова.
  • У Немишлянському районі міста під час прогулянки лісосмугою, натрапивши на ВНП, отримав вибухову травму 16-річний підліток. З пораненням стегна, гомілки та стопи він також був госпіталізований до лікарні.
  • В м. Ізюм чоловік, 1999 року народження, наступив на невідомий ВНП, внаслідок чого отримав поранення обох колінних суглобів. Госпіталізований до Ізюмської міської лікарні.

Нагадаємо, 22 квітня в місті Балаклія Харківської області під час руху по лісовій дорозі підірвався автомобіль - водій загинув на місці.

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Автор: 

Харків (5609) Ізюм (332) міна (346) Харківська область (815) Ізюмський район (65) Харківський район (248)


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