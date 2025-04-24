Двое подростков в Харькове и мужчина в Изюме ранены в результате подрыва на взрывчатке

В течение суток произошло 3 случая подрывов гражданских лиц на взрывоопасных предметах. Ранения получили двое подростков и 25-летний мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

Днем от Национальной полиции поступила информация о том, что в результате взрыва самодельного взрывоопасного предмета пострадал ребенок, 2011 года рождения. С различными взрывными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение. Происшествие произошло в Шевченковском районе Харькова.

В Немышлянском районе города во время прогулки по лесополосе, наткнувшись на ВНП, получил взрывную травму 16-летний подросток. С ранением бедра, голени и стопы он также был госпитализирован в больницу.

В г. Изюме мужчина, 1999 года рождения, наступил на неизвестный ВНП, в результате чего получил ранения обоих коленных суставов. Госпитализирован в Изюмскую городскую больницу.

Напомним, 22 апреля в городе Балаклея Харьковской области во время движения по лесной дороге подорвался автомобиль - водитель погиб на месте.

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