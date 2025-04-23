Авто підірвалося на міні в Балаклії на Харківщині: загинув водій. ФОТОрепортаж

22 квітня в місті Балаклія Харківської області під час руху по лісовій дорозі підірвався автомобіль - водій загинув на місці.

Про це повідомляє Поліція Харківської області передає Цензор.НЕТ.

Подія сталася 22 квітня в місті Балаклія. Під час руху по лісовій дорозі водій наїхав на вибуховий пристрій, попередньо протитанкову міну.

Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.





Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадали, що мінна небезпека на деокупованих територіях залишається вкрай високою. Перебування у лісах, на цвинтарях, у полях, лісосмугах та інших неперевірених місцях становить серйозну загрозу життю та здоров’ю. Не заходьте до лісів, на кладовища, у посадки; не переміщайтеся неперевіреними стежками та шляхами, у жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся підозрілих предметів.

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"У разі виявлення небезпечного предмета – негайно телефонуйте за номерами 101 або 102", - закликали правоохоронці.