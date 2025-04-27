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Автомобиль подорвался на взрывоопасном устройстве в Изюмском районе: ранены три человека
Вечером воскресенья, 27 апреля, в селе Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области автомобиль подорвался на неизвестном взрывоопасном устройстве. Есть пострадавшие.
Об этом в соцсети фейсбук сообщили в Центре координации противоминной деятельности, информирует Цензор.НЕТ.
В результате взрыва, три человека получили ранения различной степени тяжести.
В Центре координации противоминной деятельности напомнили о высоком уровне минной опасности в этом регионе.
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