Автомобиль подорвался на взрывоопасном устройстве в Изюмском районе: ранены три человека

Вечером воскресенья, 27 апреля, в селе Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области автомобиль подорвался на неизвестном взрывоопасном устройстве. Есть пострадавшие.

Об этом в соцсети фейсбук сообщили в Центре координации противоминной деятельности, информирует Цензор.НЕТ.

В результате взрыва, три человека получили ранения различной степени тяжести.

В Центре координации противоминной деятельности напомнили о высоком уровне минной опасности в этом регионе.

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