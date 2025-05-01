Доба на Харківщини: загинув чоловік, постраждало 13 людей. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 30 квітня під обстрілами окупантів перебували Харків, Куп’янський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський та Харківський райони. Ворог застосував керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, господарчі та складські будівлі, вантажні та легкові автомобілі, автозаправна станція. Сталися пожежі.

Вчора вранці війська РФ завдали кілька авіаударів БпЛА "Герань - 2" по місту Південний Харківського району. Пошкоджено 10 приватних домоволодінь, легкові автомобілі, двоповерхова житлова будівля, лінії електропередач, газова труба. Постраждали 13 людей, серед яких є діти.

З артилерії росіяни обстріляли село Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Загинув 54-річний чоловік.

Близько 23:30 ударний безпілотник ворога атакував Харків. Влучання зафіксовано по автозаправній станції в Київському районі міста. Спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Попередньо ідентифіковано: по Харкову російська армія застосувала БпЛА "Молния".

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