Взрывы прогремели в Харькове: город атакуют "Шахеды"

Вечером 2 мая в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников.

Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны - на Харьков еще идут "Шахеды", - сообщалось в 21:31.

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