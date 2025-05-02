Взрывы прогремели в Харькове: город атакуют "Шахеды"
Вечером 2 мая в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников.
Об этом в телеграм сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны - на Харьков еще идут "Шахеды", - сообщалось в 21:31.
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