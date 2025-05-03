Наслідки ворожих ударів по Харкову: 51 людина поранена, зокрема двоє дітей, пошкоджено будинки, автомобілі, цивільне підприємство (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого авіаційний обстріл міста, попередньо БпЛА "Герань-2", постраждали 51 мирний мешканець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Через російський удар у місті виникли численні пожежі. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин.

Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.

Об 11.03 Офіс Генпрокурора повідомив, що внаслідок чергового масованого удару російських БпЛА по Харкову постраждала 51 людина, серед яких двоє дітей.

"Різного ступеня тяжкості травми та гострий шок отримала 51 людина. Серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років", - йдеться в повідомленні.

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