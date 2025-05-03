Последствия вражеских ударов по Харькову: пострадали 47 человек, повреждены дома, автомобили, гражданское предприятие. ФОТОрепортаж
Вследствие массированного авиационного обстрела города, предварительно БПЛА "Герань-2", пострадали 47 мирных жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Из-за российского удара в городе возникли многочисленные пожары. Горели многоэтажные и частные дома, автомобили, гражданское предприятие, магазин.
Различные травмы получили 47 харьковчан, среди которых 11-летняя девочка. 11 пострадавших доставили в больницу.
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беспилотниками доставили их в мацкву на 9-е мая, чтобы рашисты умылись своей вонючей
кровушкой.