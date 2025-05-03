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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Последствия вражеских ударов по Харькову: пострадали 47 человек, повреждены дома, автомобили, гражданское предприятие. ФОТОрепортаж

Вследствие массированного авиационного обстрела города, предварительно БПЛА "Герань-2", пострадали 47 мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Из-за российского удара в городе возникли многочисленные пожары. Горели многоэтажные и частные дома, автомобили, гражданское предприятие, магазин.

Различные травмы получили 47 харьковчан, среди которых 11-летняя девочка. 11 пострадавших доставили в больницу.

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Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков

Автор: 

обстрел (27312) Харьков (7509) Харьковская область (856) Харьковский район (271)


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Очень хотелось бы, чтобы наши героические воины , собрали, как можно больше, подарков и

беспилотниками доставили их в мацкву на 9-е мая, чтобы рашисты умылись своей вонючей

кровушкой.
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03.05.2025 08:16 Ответить
 
 