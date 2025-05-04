Враг нанес авиаудары по жилым кварталам Купянска: 3 женщины пострадали, есть значительные разрушения. ФОТОрепортаж
Сегодня, 4 мая 2025 года, ночью российская авиация нанесла удары по жилым кварталам города Купянск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате попаданий авиабомб возникли пожары и серьезные разрушения жилых домов и торговых объектов.
В частности, загорелись четыре частных дома на общей площади около 400 м². Пострадали три женщины.
Под угрозой повторных обстрелов на месте происшествия работали 12 спасателей и 3 единицы техники, включая медицинское подразделение ГСЧС.
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