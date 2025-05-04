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Новости Фото Атака беспилотников
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Два человека пострадали вследствие российских атак на Купянск. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне продолжают обстреливать Купянск: вследствие атак 4 мая пострадали 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В частности, ориентировочно в 4:00 вследствие попадания КАБа поврежден частный дом.

Последствия российских обстрелов Куп'янська

Также из-за вражеского обстрела, который состоялся около 6:00, разрушено домовладение. Без пострадавших. Точный тип вооружения, которое применили российские военные, устанавливается.

Около 15:50 враг обстрелял город из артиллерии, вследствие чего возник пожар в частном доме. Пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, 89-летняя женщина получила ранение стеклом, она госпитализирована.

Читайте: Враг нанес авиаудары по жилым кварталам Купянска: 3 женщины пострадали, есть значительные разрушения. ФОТОрепортаж

Враг продолжает бить по Куп'янську

Разрушения в Куп'янську після російських обстрілів

Автор: 

обстрел (27336) Харьковская область (872) Купянский район (180) Купянск (641) война в Украине (4089)


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