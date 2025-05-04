Два человека пострадали вследствие российских атак на Купянск. ФОТОРЕПОРТАЖ
Россияне продолжают обстреливать Купянск: вследствие атак 4 мая пострадали 2 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
В частности, ориентировочно в 4:00 вследствие попадания КАБа поврежден частный дом.
Также из-за вражеского обстрела, который состоялся около 6:00, разрушено домовладение. Без пострадавших. Точный тип вооружения, которое применили российские военные, устанавливается.
Около 15:50 враг обстрелял город из артиллерии, вследствие чего возник пожар в частном доме. Пострадали двое мирных жителей: 52-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, 89-летняя женщина получила ранение стеклом, она госпитализирована.
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